PESCARA – Il prossimo weekend, (27 e 28 novembre pv), dopo la pausa forzata per l’emergenza Covid19, riaccende i riflettori sull’appuntamento fieristico più importante dell’anno: la Fiera Mercato Nazionale del Radioamatore di Pescara, storica Manifestazione radiantistica che è giunta alla 55ma edizione. Due giorni pienissimi che animeranno il centro fieristico di PescaraFiere in via Tirino, n. 431 del capoluogo adriatico. Numerosissime le ditte Espositrici che hanno assicurato la loro presenza, il settore radioamatoriale presenta, infatti, una elevata rappresentanza di Operatori con prodotti altamente qualificati e ricercati. In questa edizione è stato dato spazio alle numerose Ditte Espositrici, che operano nel campo radioamatoriale insieme gli stand del DXCC Desk, delle Sezioni A.R.I., dell’AMSAT Italia.

Alla conferenza stampa svoltasi oggi al Comune di Pescara nella sala Giunta, erano presenti il Sindaco Carlo Masci, il Direttore di PescaraFiere Giancarlo Cianflone e il Presidente dell’Associazione Radioamatori Pescara Antonino Di Camillo.

“L’edizione numero 55 della Fiera Nazionale del Radioamatore – afferma il primo cittadino Carlo Masci – significa tanto in termini di prestigio e importanza sia per la manifestazione stessa, sia per Pescara città. Inoltre il PescaraFiere, dopo essere stato per tanto tempo il Centro Vaccinale di prestigio, torna a essere luogo di eventi e fiere di prestigio; anche questo è un segnale importante di ripresa e rinascita”.

“Abbiamo sofferto anche noi il lungo periodo di stop – ha aggiunto e il Presidente dell’Associazione Radioamatori Pescara Antonino Di Camillo – ma rinunciare alla scorsa edizione. È stata una scelta nel rispetto della salute pubblica che resta la priorità. La 55^ edizione della Fiera Nazionale del Radioamatore, non si limita al solo aspetto commerciale della manifestazione: è molto di più; si tratta cioè di uno studio tecnico continuo su nuove modalità di comunicazione anche a sostegno delle associazioni. Ad esempio – prosegue Di Camillo – abbiamo avviato una collaborazione con il Salvamento-Soccorso Costiero installando presso la loro sede al Porto Canale, una stazione fissa. Ecco, il rapporto sinergico con le associazioni è un aspetto davvero importante nel nostro lavoro. Poi ci sono i ragazzi ai quali va dato un riconoscimento per la loro capacità di inventarsi un lavoro; a loro daremo infatti delle coppe quale sprono per continuare. Infine, – conclude il Presidente dell’Associazione Radioamatori Pescara – in questa edizione è altresì prevista la possibilità di sostenere l’esame per diventare radioamatori alla presenza di docenti provenienti direttamente dagli USA”.

Saranno inoltre presenti gli Istituti scolastici che ci visiteranno e hanno annunciato per tempo il loro interesse. Una bella soddisfazione per gli organizzatori che hanno sempre avuto come obiettivo il voler avvicinare, sempre più, i giovani ad argomenti tecnici di attualità, senza perdere di vista le conoscenze pratiche e basilari che si applicano nelle nostre realizzazioni elettroniche.

Si tratta, infatti, della prima ed originale Fiera Mercato Nazionale del Radioamatore di Pescara. Una tradizione che dura dal 1965. Un punto d’incontro storico nel centro-sud Italia tra radioamatori, CB, makers, appassionati di elettronica, computer, telecomunicazioni, nuove tecnologie, autocostruttori e curiosi.

Sabato 27, nelle ore pomeridiane, è in programma, all’interno della fiera, una sessione d’Esame per LICENZA U.S.A. Per informazioni e prenotazioni scrivere una email a: [email protected] – Vinicio IK2CIO.

Come da disposizioni vigenti, per accedere in fiera servono:

green-pass

mascherina

misurazione della temperatura all’ingresso

Il costo del biglietto è di 7 euro; per i radioamatori si applica un prezzo ridotto di 5 euro a fronte della presentazione della patente ministeriale in biglietteria. Per il 2021 non è stata attivata nessuna prevendita on-line.