PESCARA – I lavori di valutazione delle opeLre in concorso da parte della Giuria della 24esima edizione del Premio Parco Majella, assieme alla Direzione Artistica e al Presidente del Premio, si sono conclusi. Come previsto dal Bando, la Giuria si è riunita il 21 maggio, per individuare una rosa di finalisti per ogni sezione e il 18 giugno, per decretare il Vincitore di ogni sezione in concorso e le opere destinatarie di Premi Speciali.

A breve tutti gli autori finalisti saranno contattati direttamente dalla Segreteria del Premio e invitati a partecipare alla Cerimonia di premiazione che si svolgerà ad Abbateggio il 24 luglio.

I nomi dei vincitori verranno resi noti solo durante la serata finale del premio.