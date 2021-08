KYOTO – Nel secondo anno di pandemia, in cui ci siamo tutti di nuovo dovuti abituare a convivere con il disastro, ci sembra questo il momento opportuno per cercare di capire e ridefinire l’impatto sulle società globali. Soprattutto è necessario considerare che cosa veramente significa ricostruire dopo un disastro naturale, biologico o creato dall’uomo. Il recupero degli edifici e delle infrastrutture è sufficiente se non viene ricucito il tessuto sociale?

Il 1º Settembre 2021, la conferenza Invisible Reconstruction verrà tenuta online e in tempo reale da Kyoto. È un’iniziativa che promuove lo scambio di conoscenze ed esperienze a livello mondiale con lo scopo di cambiare il modo di pensare e di prepararsi meglio a prevenire e gestire il disastro. Invisible Reconstruction vuole rafforzare e riparare i fili intangibili che tengono insieme una società.

La conferenza è stata organizzata grazie al supporto di UCL Global Engagement ed è una collaborazione tra UCL, Ritsumeikan, Università dell’Aquila e Università di Sassari.

Il convegno esaminerà come comunicare e capire il rischio, come viverlo, e come ridurre l’impatto su coloro che sono più vulnerabili. Come l’arte può aiutare a ricostruire e riconnettere le comunità e come i beni culturali possono diventare il motore per la rinascita economica. Nel mezzo del disastro della pandemia globale, i relatori spiegheranno le strategie per gestire musei e biblioteche anche quando nessuno può visitarli.

Scuole, università e musei sono una delle chiavi di coesione territoriale e promuovono resilienza nelle società. Eppure la loro importanza passa in secondo piano durante la risposta all’emergenza. Questa conferenza si occuperà di come la pandemia dovuta al COVID-19 ha rivelato fragilità in tutti i diversi stadi del processo educativo, sottolineando la vulnerabilità degli attori degli processi educativi, nonché l’importanza di mantenere il contatto fisico per preservare il benessere psicologico.

Ci si può registrare per seguire il convegno, che verrà tenuta in lingua inglese, presso il seguente link: www.invisiblereconstruction.com/register.php