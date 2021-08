Torna l’abituale appuntamento estivo con il concerto della Officina Musicale nella Area verde di Piano San Marco tra i Comuni di Castel Del Monte e Calascio,in provincia di L’Aquila, sabato 14 agosto alle ore 18,15. Si tratta una sorta di anfiteatro naturale dove, in una moderna struttura innestata sulla preesistente azienda agricola, è ospitato il Museo Nazionale della Transumanza.

Nel corso degli ultimi anni l’Officina ha già realizzato eventi straordinari con l’esecuzione degli album dei Pink Floyd degli anni 70 (Atom Heart Mother, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall), il celeberrimo album dei Genesis Selling England by the Pound e altre incursioni nella musica rock degli Who, Mike Oldfield e Led Zeppelin.

Il progetto, che ha riscosso sempre un grande consenso di pubblico e critica, consiste nella trascrizione per 15 strumenti del compositore inglese Mark Hamlyn dei più noti album della storia del rock.

Per il concerto del 14 agosto, dal significativo titolo “Il Suono Classico del Rock”, Orazio Tuccella, fondatore e Direttore della Officina Musicale, ha commissionato ad Hamlyn la trascrizione di brani del celebre gruppo inglese RADIOHEAD, ancora in attività, tratti da album pubblicati tra il 1997 e il 2016.

È straordinario come l’abilità di trascrittore di Hamlyn, unita alla professionalità dei musicisti dell’Officina Musicale e alla sensibilità musicale del Direttore Orazio Tuccella riescano a realizzare una amalgama che nulla toglie ai brani originali ma ne valorizza gli aspetti ritmici e melodici.

I biglietti per il concerto, al costo di 20 euro, sono acquistabili sul portale Ciaotickets. Per informazioni si può scrivere a: OFFICINA [email protected].