CASTEL DI SANGRO – La nuova edizione di “Avanti un altro!” su Canale 5 condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti potrebbe avere diversi concorrenti o figuaranti della provincia di L’Aquila. La società Sdl 2005 comunica che ha scelto Castel di Sangro come unica location del Centro Sud per il casting dei concorrenti per la partecipazione al fortunato quiz televisivo delle reti Mediaset.

I casting per gli aspiranti concorrenti sono in programma il 13 e il 14 settembre.

Per partecipare bisogna essere maggiorenni. Inoltre si può inviare una email a [email protected] indicando nome, cognome, età, città di provenienza e recapito telefonico inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del regolamento Europeo 679/2016, così come da vostra informativa privacy presente sul vostro sito sdl.tv”; compilare l’apposito form sul sito www.sdl.tv; lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 0662286900 indicando nome, cognome, età, città di provenienza e recapito telefonico.

Bonolis ha un legame particolare con Castel di Sangro dove lo scorso anno inaugurò il cantiere per la costruzione della nuova piscina comunale semiolimpionica.

Un’opera da 8 milioni di euro, che consentirà d’impiegare oltre 20 lavoratori. Il centro sportivo è in fase di realizzazione nel piazzale “Prato Cardillo” con un edificio polivalente che ospiterà due piscine, una sportiva e l’altra ludica.