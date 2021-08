NAVELLI – Prosegue la collaborazione fra la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” e il Comune di Navelli per la realizzazione di appuntamenti culturali e musicali nei luoghi più belli del territorio. Nell’ambito di “Estate a Navelli e Civitaretenga” è in programma giovedì 12 agosto con inizio alle ore 21 un concerto del Caesar’s Brass Quintet all’interno del monumentale Cortile di Palazzo Santucci a Navelli, uno dei “Borghi più belli d’Italia”.

È uno dei quintetti di ottoni più interessanti con stile alternativo, innovativo, dal gusto musicale frizzante e coinvolgente, il Caesar’s Brass Quintet, composto da cinque giovani musicisti provenienti dalle province dell’Aquila e di Pescara. I cinque sono: Giordano Antonio Lizzi alla tromba, Marco Evangelista alla tromba, Giorgio Filippetti al trombone, Leonardo Pasqualone al corno e Costanzo Pietrantoni alla tuba.

Nonostante la giovane età hanno maturato esperienze professionali di alto livello come ad esempio con l’Orchestra Giovanile Italiana e l’Orchestra Nazionale dei Conservatori. Grazie allo studio con docenti di chiara fama si stanno perfezionando sia come solisti che in ensemble.

Nei loro concerti ci si aspetta una carrellata di brani tratti da celebri colonne sonore di film, cartoni animati e brani del repertorio dello storico Canadian Brass Quintet con arrangiamenti scritti appositamente per quintetto di ottoni.

L’appuntamento, ad ingresso libero, nel rispetto delle normative sanitarie in vigore (Green Pass), è in collaborazione anche con Pro Loco di Navelli, Consorzio per la Tutela dello Zafferano e Fondazione Silvio Salvatore Sarra.