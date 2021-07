L’AQUILA – Ieri sera, 30 luglio, presso il Cortile della Chiesa del Crocifisso, a L’Aquila, si è tenuta la prima dello spettacolo “Facciamo a pezzi Shakespeare”, di Alessandro Martorelli, con Alessandro Martorelli, Antonio Pellegrini e Alessandro Scafati, della compagnia Teatranti Tra Tanti, con i complimenti del pubblico.

Uno spettacolo divertente, realizzato rivisitando tutte le opere di Shakespeare in chiave parodistica, utilizzando tutti i generi teatrali possibili, dalla tragedia, alla commedia, passando per il teatro dell’assurdo, alla pantomima, fino ai burattini. Una sfida teatrale ai limiti dell’incredibile, che omaggia il maestro in modo spiritoso ma mai superficiale.

Divertente ma anche impegnativo da un punto di vista tecnico ma anche fisico, come ci raccontano gli attori, i quali, soltanto in tre, hanno rappresentato tutti i personaggi, con delle tempistiche quasi impossibili e i relativi cambi d’abito.

La compagnia Teatri Tra Tanti, è nata nel 2008, responsabili anche del Teatro Off, teatro indipendente di Avezzano, e della relativa rassegna estiva Alba Off, opere e spettacoli incorniciati dall’anfiteatro di Alba Fucens. La compagnia è stata ammessa, nel 2021, al Fondo Unico per lo Spettacolo come impresa di produzione di teatro di innovazione nell’ambito della sperimentazione e del teatro dell’infanzia e la gioventù.

Questo, e altri spettacoli, rientrano nella rassegna teatrale “Binomio Fantastico“, presentata dall’Associazione Culturale Teatrabile nella sua seconda edizione, nel Cortile della Chiesa del Crocifisso.

https://www.facebook.com/events/275617164325781/

https://www.facebook.com/teatranti.tratanti

Ringraziamenti:

Teatranti Tra Tanti, attori: Alessandro Martorelli, Antonio Pellegrini e Alessandro Scafati; Associazione Teatrabile, La Casa del Teatro; Roberto Perugini: responsabile luci e audio, Cinzia Pace: project manager della compagnia.