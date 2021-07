ROMA – La Giuria del Premio internazionale d’Eccellenza “Città del Galateo” – VIII Edizione, dedicato all’umanista salentino Antonio de Ferrariis, ha completato il lavoro di analisi e valutazione delle opere presentate dagli Autori italiani. Un lavoro molto impegnativo per le varie sezioni del Premio, superiore agli anni precedenti per il considerevole numero di autori e opere presentate in concorso, un vero successo considerando il tempo di pandemia, o forse proprio in ragione del particolare momento che il mondo sta attraversando. E d’altronde identica osservazione s’era fatta per la sezione Autori stranieri, per la quale la specifica giuria composta da Claudia Piccinno, Elisabetta Bagli e Mirjana Dobrilla, concluso un mese fa il suo lavoro di valutazione, aveva rilevato una partecipazione notevole da ben 20 Paesi.

La Giuria, presieduta dal poeta Sergio Camellini, con presidenti onorari Marina Pratici e Marco Ghitarrari, composta da Annella Prisco, Fiorella Franchini, Goffredo Palmerini, Marilisa Palazzone, Regina Resta, Tiziana Grassi, Roberto Sciarrone, Annamaria Lombardi, Ester Cecere, Gianpaolo Mastropasqua, Dorotea Matranga, Antonio Barracato, dopo il lungo esame di lettura e valutazione delle opere, attraverso le specifiche Commissioni per le diverse sezioni del Premio, ha emesso il suo definitivo verdetto, per il quale ha tenuto conto della congruità dei testi alla relativa sezione, della correttezza grammaticale, dell’intensità comunicativa, dell’originalità secondo i parametri prestabiliti. Qui di seguito le classifiche dei vincitori, dei premiati speciali e i Premi d’Eccellenza.

CLASSIFICA FINALE NELLE VARIE SEZIONI E PREMI SPECIALI

PREMIO ALLA CARRIERA

ANNA MANNA, poetessa, critico Letterario

IOLE CHESSA OLIVARES, poetessa

MARCO GHITARRARI, studioso, Presidente Eureka

MARINA PRATICI, poetessa, critico Letterario, saggista

PREMIO ALLA CULTURA

ANTONIO BARRACATO, poeta, scrittore

CLAUDIA PICCINNO, docente, poetessa, critico Letterario, traduttrice

DOROTEA MATRANGA, poetessa, scrittrice, saggista, critico letterario

ELISABETTA BAGLI, poetessa, scrittrice, traduttrice.

ESTER CECERE, poetessa, ricercatrice Cnr

GIANPAOLO G. MASTROPASQUA, psichiatra, maestro di musica, poeta

LORENZO SPURIO, poeta, scrittore, critico letterario

MICHELA ZANARELLA, giornalista, poetessa, scrittrice

SALVATORE LA MOGLIE, docente, poeta, scrittore

PREMIO SPECIALE D’ECCELLENZA

PREMIO SPECIALE D’ECCELLENZA DELLA CRITICA PER LA NARRATIVA

MARCELLO VITALE, Presidente aggiunto Onorario della Corte di Cassazione, già Presidente della prima Sezione penale Corte di Appello di Roma, per l’opera “Nessuno mi può giudicare” – Edizioni Ensemble

PREMIO SPECIALE D’ECCELLENZA DELLA GIURIA PER LA NARRATIVA

FILIPPO ROMA, giornalista radiotelevisivo e scrittore, per il romanzo “Boomerang” – Salani Editore

PREMIO SPECIALE D’ECCELLENZA DELLA GIURIA PER LA CRITICA DANTESCA

VINCENZO PETITTO, studioso, letterato, per l’opera “Il viaggio – La Divina Commedia” – Irpinia Libri

PREMIO SPECIALE D’ECCELLENZA DELLA GIURIA PER LA SAGGISTICA STORICA

ELSO SIMONE SERPENTINI – LORIS DI GIOVANNI, studiosi e storici, per l’opera “Il prigioniero dimenticato. La detenzione di Enrico Sappia a Castel dell’Ovo (1850-1854)”, Artemia Nova Editrice.

PREMIO SPECIALE D’ECCELLENZA DELLA GIURIA PER LA POESIA

ALFONSO GUIDA, Poeta, per l’opera “Luogo del sigillo” – Fallone Editore

PREMIO SPECIALE D’ECCELLENZA VERBUMLANDIART ANTONIO DE FERRARIS

FRANCESCO TESTA, scrittore, per l’opera “Assassinio in sacrestia” – Graus Edizioni

STEFANIA ROMITO, giornalista radiotelevisiva e scrittrice, per l’opera “Il buio dell’alba” – Ed. Libro/Mania

PREMIO SPECIALE D’ECCELLENZA DELLA GIURIA PER LA COMUNICAZIONE

MARY ATTENTO, giornalista, esperta di Società e Comunicazione.

SEZIONI PREMIO LETTERARIO

SEZIONE SPECIALE – ARTICOLO DI GIORNALE

1° – GENNARO FERORELLI – Epoca di non ritorno o di necessari cambiamenti?

2° – GABRIELLA GRANDE – Mai senza l’altro, anche nei giorni del Covid

3° – ANTONIO BOTTA – Quando decideremo di investire in sanità, scuola e welfare e non in armi?

POESIA IN LINGUA ITALIANA

1° – LUCIA LO BIANCO – Sera di maggio su Gaza

2° – GIULIANA PRESCENZO – Antiche madri

3° – PIETRO CATALANO – Il canto dell’usignolo

4° – MASSIMO IMPERATO – Assiso nel cuore

5° – SANTE SERRA – Il mondo muta

ENCOMIO DI MERITO

Tina Ferreri Tiberio – Favola del vento

Antonia Flavio – Giovanni Falcone

Stefania Siani – Il giardino dei fiori acerbi

Alba Contino – Non sei solo

Alfonso Gargano – Quella panchina

Annamaria Colomba – Tu mi chiamavi Amore

B) POESIA IN LINGUA A TEMA

1° – TIBERIO LA ROCCA – E ci sarà un domani

2° – VALERIO DI PAOLO – Torneranno quei giorni d’estate. (… dopo il Covid)

3° – LUIGI IORIO – 27 marzo 2020

4° – LOLA GIURANNA – Giri immensi

5° – FRANCESCO EPICOCO – Un autunno con il Covid

ENCOMIO DI MERITO

Giuseppe Montaquila (in memoria) – Covid-19

Pasquale Esposito – Fioca luce di marzo

Marinella Manca – L’attesa della rinascita

Elena Maneo – La mia vita nel futuro

Anna Francesca La Rosa – Nel libro della nostra vita

C) POESIA IN VERNACOLO

1° – ANTONELLA CALVANI – Roma mia

2° – RITA SCELFO – E lassatimi curriri –

3° – FAUSTO MARSEGLIA – ’A Valigia

4° – ROSARIA LO BONO – Munnu senza valuri

5° FILIPPO MIRKO MARASCO D’AIELLO – O’ virus

ENCOMIO DI MERITO

Salvatore Cappalonga – Inverno

Joan Barceló – T’oblidares de tancar la porta

Alfredo Scotti – ‘A balena vicchiarella

Giuseppe D’Agrusa – Sugnu Sicilianu

Stefano Baldinu – Miali

D) CORTO-POESIA-ITALIANA

1° – EUGENIO LANDINO – Nubi

2° – SANTINA PARADISO – Pietre antiche

3° – ANGELA BONO – Cielo di bambina

4° – E. GRAZIELLA CAMPAGNA – Cercami

5° – GRAZIA DOTTORE – Triste Realtà

E) RACCONTO A TEMA LIBERO

1° – MARIKA STAPANE – Ciliegi in fiore

2° – COSIMO ROSSI – Io so giocare!

3° – ELVIRA BONIN – Tico e la luna

G) LIBRI DI NARRATIVA

1°- SERGIO RUGGIERO – L’urlo della libertà, Ed. Mannarino Franco

2° – ANTONELLA PALMIERI – Aranciomare, Terra Somnia Editore

3° – LUIGINA PARISI – Una abbraccio sospeso Editore Musicaos

4° – CATALDO RUSSO – Il pescatore che tumulava le ossa, Prospero Editore

5° – GRAZIA PROCINO – Storie di donne e di uomini, Bertoni Editore

ENCOMIO DI MERITO

Andrea Fontana – Il giudice Plebs – Ed. La Gru

Valentina Perrone – Nel mio domani – Printed Amazon

Lidia Loguercio – Imera – Ed. Il Saggio

G) LIBRI DI POESIA

1° – ALBERTINA BOLLATI – STEFANO VITALE – Incerto confine – Ed. Disegno diverso

2° – MARIRO’ SAVOIA – D’autunno le parole – Ed. Milella

3° – ALESSIA GUERRIERO – PAOLO MIGGIANO – Istanze poetiche – Ed. Terra Somnia

4° – ELENA DIOMEDE – E’ dedalo in me – Rupe Mutevole

5° – CARLA STAFFIERI – Stille di emozioni – Aletti Editore

ENCOMIO DI MERITO

Massimo Morganti Capirossi – Al largo di Stuparich – Ed.Helicon

Marcello Maria Cappellacci – Seguitemi – Pleasant Hut Edizioni

Giuseppe Milella – Catturando l’infinito – L’incontro Edizioni

Alberto Dionisi – Amori nello specchio – Pan di Lettere Edizioni

POEMETTI IN VERSI

1° – NICOLETTA ROMANELLI – JEAN PIERRE COLELLA – Filastrocche tutto l’anno – Ed. Tabula Fati

2° – GIORGIO CORRADO – I cavalieri sul dondolo – Poemetto goliardico – Morlacchi Editore

3° – GABRIELLA CINTI – La lingua del sorriso – Poema da viaggio – Ed. Prometheus

H) SAGGIO STORICO/LETTERARIO/ SOCIOLOGICO

1° – ROBERTO MASI – Eccitare l’abisso – Viaggio sentimentale nella logica del dubbio – Ed. Homo Scrivens

2° – PATRIZIA TOCCI – Alfabeti – Le parole di Dante – Ed. Tabula Fati

Il lavoro delle varie sezioni della Giuria è stato coordinato da Regina Resta, presidente dell’associazione Verbumlandiart Aps, che da otto edizioni organizza il Premio. Come già da tempo annunciato, la cerimonia di premiazione si terrà il 14 ottobre a Roma nella prestigiosa sede centrale della Dante Alighieri, sala del Primaticcio, in Piazza Firenze, nel cuore del centro storico della Capitale. La cerimonia sarà svolta nel corso dell’intera giornata, con modalità e tempi che saranno successivamente comunicati, per rispondere alle misure di sicurezza anti Covid.