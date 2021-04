L’AQUILA – Nuovo appuntamento on line per gli studenti dell’Amedeo d’Aosta che partecipano al progetto I Mestieri del cinema coordinati dalla docente di lettere Francesca Giandomenico. Il progetto è finanziato dal Miur e dal Mibac e organizzato dall’associazione FilmInArt, (direttore artistico Barbara Barni e Micol Conti presidente dell’associazione) in partenariato con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Amedeo d’Aosta “ dell’Aquila e il Liceo “Ciardo Pellegrino” di Lecce.

Il film in rassegna questa volta è ” Il primo incarico”, di Giorgia Cecere, che i ragazzi del D’Aosta hanno visionato con gli alunni del Liceo Ciardo Pellegrino di Lecce; il collegamento è avvenuto in piattaforma ad una masterclass cui è seguito un incontro in sincrono con il professionista Leonardo Angelini, Location Manager. Chi è il location manager? Gli studenti hanno imparato che si tratta di una figura di contatto tra la produzione e il territorio, un professionista del cinema, ampiamente utilizzato anche nelle produzioni televisive e nel settore della pubblicità che su indicazione del regista, dello scenografo, del produttore o più generalmente di un committente, si occupa di ricercare, individuare, proporre e contrattualizzare le location che più si adattano alla narrazione di un film o comunque alle esigenze della produzione o del committente.

Il location manager è inoltre la persona incaricata di ottenere tutti i relativi permessi pubblici o privati per lo svolgimento delle riprese e di risolvere tutti i problemi logistici connessi.

Leonardo Angelini ha affascinato i ragazzi con racconti di posti vicini o lontani, familiari o esotici, incontaminati o pericolosi, che si è trovato ad esplorare per scegliere la location più adatta al film da girare. Si è reso poi disponibile anche a seguire da un punto di vista formativo i ragazzi più interessati che ne dovessero fare richiesta qualora volessero intraprendere questa strada lavorativa.