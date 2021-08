POGGIO PICENZE – I Guastafeste in collaborazione con il Comune di Poggio Picenze, presentano domenica 29 agosto alle ore 19 all’ Anfiteatro Piazza Salvatore Massonio (Piazza Rosa) di Poggio Picenze, “Storia di Anna la pazza”.

“Storia di Anna la Pazza” è una storia che trae ispirazione dalla terra e indaga gli aspetti della vita rurale e contadina. Lo fa in modo delicato e favolistico, lo fa parlando di come l’amore per i luoghi dove viviamo ci cresce dentro e a nostra insaputa a volte ci lega per sempre.