VENEZIA – Lui non molla e resta di vedetta. A fine luglio, a lasciare la sua postazione è stato Giovanni Lupo, un’istituzione per i faristi, dopo quarant’anni passati a scrutare il mare dall’altura di Cozzo Spadaro, dove la acque dello Ionio si gettano in quelle agitate del Canale di Sicilia la torre più a sud Italia. I guardiani dei fari, in Italia, da tempo non toccano le 100 unità, ora sono scesi anche sotto i 90.

Chi non abbandona la sua postazione, intento a scrutare il mare, è Claudio Cavasin 61 anni guardiano del Faro Rocchetta degli Alberoni al Lido.

“Potrei andare in pensione anche domani mattina – racconta Claudio – perché ho già maturato tutti i requisiti: compiuto 60 anni e raggiunto i 40 di servizio, ma non ho alcuna intenzione di andarmene. La vita del guardiano del faro è una dimensione affascinante. Forse vivi un po’ isolato, ma la cosa più bella è il senso di libertà e serenità che si respira guardando il mare e rimanendo, per ore, immerso nella natura”.

Certo i guardiani dei fari nella nostra Penisola sono sempre meno: e non serve girare l’Italia per averne conferma: basta percorrere tutti i 12 chilometri del Lido e dagli Alberoni si arriva a San Nicolò, dove c’è un altro faro. Qui i guardiani, fino all’anno scorso, erano due: uno dei quali, lo scorso anno, è andato in pensione. Dunque l’organico si è dimezzato. Con i suoi due fari, a Alberoni e San Nicolò, il Lido è conosciuto anche come l’isola dei fari. Sono gli unici due abitati in città, il terzo si trova a Murano ma non ha l’alloggio per il guardiano.

“Gli Alberoni sono nel mio cuore – riprende Cavasin – potrei andarmene da qui solo per fare un’esperienza nei mari del nord, andando a vivere lì per un periodo dove ci sono ambienti meravigliosi e incontaminati”. Il guardiano lidense però, resta con i piedi per terra e si accontenta di buon grado di ciò che offre il “suo Lido, isola dei fari, tra mare e laguna. “Ho 37 segnalamenti da gestire, siamo in due che a turno dobbiamo garantire operatività 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Ma io sono l’unico a vivere qui al faro con la mia famiglia. Come dipendente civile, e non di grado militare, sono entrato a far parte, per la prima volta, della Marina Militare a Venezia nel 1977, perciò più di 43 anni fa. Sono diventato guardiano del faro degli Alberoni ventidue anni fa, nel 1999 – prima lavoravo in Arsenale, sempre per la Marina.“

Il mio lavoro è quello di occuparmi dei segnalamenti luminosi per far entrare le navi in porto. Garantiamo la manutenzione ordinaria di tutti i segnalamenti ed anche quella straordinaria. Tutto deve essere in ordine e perfettamente funzionante. Il mio campo di azione va fino a tre miglia in mare aperto, circa sei chilometri in mare aperto. Poi c’è tutto il canale dei Petroli Malamocco-Marghera. Noi svolgiamo questo compito per la Marina Militare, ma non dipendiamo dal Ministero della Difesa, anche perché buona parte del traffico è commerciale”. Anche questo antico compito è molto cambiato e la tecnologia offre un aiuto importante.

“La tecnologia è preziosa ma non sostituisce le persone – conclude Claudio Cavasin – perciò io rimango qui e ne sono fiero e orgoglioso”.