L’AQUILA – In occasione del “Dantedì” del 25 marzo scorso in cui si è celebrata la giornata dedicata a Dante Alighieri, il periodico “I Centurelli” realizzato dall’omonima associazione culturale con sede a Caporciano (AQ), ospita nel suo numero 31 (in corso di stampa) un’intervista all’illustre linguista Francesco Sabatini. Emerito Presidente dell’Accademia della Crusca, originario abruzzese e colui che ha coniato il termine “Dantedì”.

Il 25 marzo, data che gli studiosi indicano come l’inizio del “viaggio ultraterreno” della Divina Commedia, si è celebrato il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri istituita dal Governo su proposta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Un crocevia di date simboliche e ricorrenze visto che il 2021 segna i 160 anni della proclamazione del Regno d’Italia e il settimo centenario dalla morte del Sommo Poeta che a soli 56 anni, esiliato, si ammalò di malaria e si spense il 14 settembre del 1321 nella città di Ravenna, per intraprendere, stavolta, il viaggio verso l’immortalità…

Come Le è venuto in mente questo nome per la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri?

Semplice, cominciava a circolare pericolosamente il nome “Dante day”, mi sono ribellato e ho proposto di sostituire l’inglese “day” con l’italiano “dì”, sul modello dei giorni della settimana “lunedì”, “martedì”… Ci mancava pure che il giorno dedicato al padre della lingua italiana fosse in inglese!

Prof. Sabatini, dopo 700 anni, perché è ancora importante ricordare e celebrare Dante Alighieri?

Perché ci ha portati ad avere una lingua di cultura attraverso la quale diventare una comunità politica, dopo secoli di dominazione da parte dei vari Paesi europei ai quali il Papato offriva l’Italia come al miglior offerente. Dante ci ha aiutati a disporre di una lingua di alta cultura, le cui potenzialità “politiche” lui stesso aveva intuito. Lo ha fatto dopo lungo e attento studio, come risulta soprattutto dalle opere teoriche che hanno preceduto la Commedia, come il Convivio e il De Vulgari Eloquentia.

La Divina Commedia unifica l’Italia anche perché ne narra la storia antica e recente, ne nomina i luoghi e i personaggi. Ci sono anche riferimenti all’Abruzzo e agli abruzzesi?

Ce n’è uno solo, esplicito, in un canto dell’Inferno, quando rievoca la battaglia di Tagliacozzo, vinta dai francesi di Carlo D’Angiò (sostenuti dal Papa) contro gli svevi di Federico II sui Piani Palentini il 23 agosto 1268, mostrando di conoscere perfettamente la zona in cui quel massacro ebbe luogo: “E là da Tagliacozzo/, dove sanz’arme vinse il vecchio Alardo” (Inferno, XXVIII, 17-18). Quel “là da Tagliacozzo” identifica la zona tra Scurcola Marsicana e Albe. Questo non dimostra ovviamente che Dante sia stato in Abruzzo ma che era, come sappiamo, un attento osservatore delle carte geografiche dell’epoca. Dante scrive quei versi non senza amarezza, perché fu una vera mattanza e perché lui, sostenitore di Federico II, vide l’Italia riconsegnata ai francesi, ben disposti a corrispondere al papa il famoso tributo annuo di un cavallo bianco e di 8000 once d’oro. Vinta la battaglia, l’Angioino fece erigere in quel luogo una chiesa, dedicata, neanche a dirlo, a Santa Maria della Vittoria. Bisognava sempre tirare i Santi dalla propria parte!

Quindi è certo che Dante non sia mai stato in Abruzzo?

Dante ha viaggiato in lungo e in largo nell’Italia del nord e in quella centrale, ed è certamente stato (nel 1302) a Roma, ma non risulta che sia andato più in là. Anche se la via che congiungeva Firenze e Napoli, frequentatissima dai mercanti fiorentini, attraversava in pieno l’Abruzzo (era chiamata proprio la “Via degli Abruzzi”[1]. Ma proprio dai mercanti toscani poteva attingere notizie aggiornate sui fatti della nostra regione. Da tener presente che la nuova città sorta a metà del ‘200, L’Aquila, era strettamente legata alla parte angioina, e questo non attraeva le simpatie di Dante.

Ma allora non ha alcun fondamento la credenza popolare secondo la quale Dante era a L’Aquila quando il nostro conterraneo Celestino V, al secolo Pietro da Morrone, fu incoronato Papa il 29 agosto 1294 nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio…?

Queste sono cose a cui ci piace credere ma che non hanno alcun fondamento. È chiaro che Dante era un sostenitore di Pietro da Morrone e che si aspettava che lui, avendo fatto voto di povertà, riformasse la Chiesa, si schierasse contro la curia pontificia. Ma la storia ci racconta che non fu così: irretito e circuito da quello che poi diventerà il suo successore, Bonifacio VIII, “si dimise” e cercò perfino di tornare al suo eremo abruzzese per poi essere imprigionato dagli angioini e trovare la morte in un carcere napoletano. Dante nella Commedia neanche lo nomina direttamente tanto è il disprezzo e l’astio che prova nei suoi confronti per aver tradito le sue aspettative. Si limita a lasciarlo identificare dai versi “colui/che fece per viltade il gran rifiuto” (Inferno, III, 59-60) e mettendolo tra gli ignavi del vestibolo dell’Inferno, coloro cioè che non fecero del male ma non seppero neanche fare del bene, condannato, per contrapasso, a inseguire nudo una bandiera che corre velocissima e gira su se stessa, punto e ferito da vespe e mosconi per l’eternità…

Qualche tempo fa apparve un articolo in cui si parlava però di un altro personaggio vicino all’Abruzzo al quale Dante aveva dedicato il VI canto del Purgatorio: Sordello da Goito…

Sordello era appunto di Goito, nel mantovano. Fu un poeta molto apprezzato da Dante e come tale lui lo celebra. A “fine carriera”, diciamo così, aveva ricevuto dei feudi abruzzesi da Carlo D’Angiò: Civitaquana, Monteodorisio, Paglieta e Palena. È possibile che Sordello li abbia visitati ma Dante non ne fa menzione alcuna. Anche perché si tratta di feudi donati appunto dagli Angioini, la casata che lui detestava…Dante in realtà usa Sordello nella Divina Commedia per affidargli le parole che, ancora una volta, richiamano il triste destino dell’Italia: “Ahi serva Italia, di dolore ostello/nave senza nocchiere in gran tempesta” (Purgatorio, VI, 78-79).

Prof. Sabatini, ci racconti invece del suo legame speciale con l’Abruzzo e la sua Pescocostanzo….

La mia famiglia è di Pescocostanzo. Mio padre era medico e ha esercitato la professione in vari luoghi, oltre che a Pescocostanzo. Mia madre era di Introdacqua, vicino a Sulmona. Io sono nato a Pescocostanzo e lì ho vissuto fino all’età di 9 anni, frequentando la scuola elementare del mio paese. Nel 1940 ci siamo trasferiti a Roma. Le vacanze d’estate le passavamo a Pescocostanzo e lì, nel 1943, ci ha colto la guerra. Siamo sfollati e siamo andati a Sulmona, dove siamo rimasti fino al 1945. La nostra casa a Pescocostanzo era stata gravemente danneggiata dalla guerra e abbiamo subito provveduto a ripararla. Nel dicembre del ’45 siamo rientrati a Roma e qui abbiamo ripreso gli studi. Ma torniamo spessissimo a Pescocostanzo: è la terra delle nostre memorie di famiglia e dell’infanzia. Alla nostra casa dedichiamo tutte le cure possibili.

Noi ricordiamo la sua presenza a Cinturelli, in un convegno tenuto nella Chiesa che dà il nome al nostro giornale. Che ricordo ha di quel luogo?

Quel giorno stabilii un legame affettivo con quella chiesa, anche perché feci una scoperta interessante che ora vi affido: il portale di Santa Maria di Centurelli è in tutto e per tutto identico al portale orientale della Collegiata di Pescocostanzo, che è datato 1558. Una copia esatta! Questo vuol dire che gli stessi scalpellini che realizzarono la chiesa del mio paese realizzarono appena un anno dopo anche la vostra, ne sono sicuro. Ed eccoci di nuovo collegati anche da questo elemento!

L’intervista è stata realizzata da Alessia Ganga, componente del comitato di redazione del periodico “i Cinturelli” ed apprezzata autrice RAI.