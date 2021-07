L’AQUILA – Domenica 25 luglio, alle 21.30 alla Scalinata di San Bernardino, all’interno del cartellone de I Cantieri dell’Immaginario 2021, la Barattelli propone il concerto di Emir Kusturica & The non smoking orchestra.

Costo del biglietto 10 euro.

La No Smoking Orchestra nasce nel 1980 a Sarajevo, diventando in breve l’esponente musicale di riferimento dei New primitives, un movimento di resistenza culturale negli anni del dopo Tito. Dopo due anni di concerti in piccoli locali a Sarajevo, nel 1984 la band, definita dai critici come tecno-rock tzigana, pubblica il primo album con il brano “Zenica blues” che diverrà popolarissimo in tutta la ex Jugoslavia, vendendo più di centomila copie. Nel 1986 entra come chitarrista Emir Kusturica che, come regista, ha già vinto a Venezia e a Cannes. Nel 1994 Nelle Karajilic riforma il gruppo con elementi più giovani, tra cui Stribor Kusturica, figlio di Emir, alla batteria. Con questa formazione, fra tour mondiali, concerti, album e celebri colonne sonore, la No Smoking Orchestra diviene una delle band più attive degli ultimi anni. L’ultimo album pubblicato è “Corps Diplomatique” del 2018. Dopo la pandemia ecco il tour internazionale che include per la prima volta il concerto a L’Aquila.