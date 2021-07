L’AQUILA – Per I Cantieri dell’Immaginario 2021, il festival promosso dal Comune dell’Aquila con la Direzione Artistica del M° Leonardo De Amicis, il Teatro Stabile d’Abruzzo, in collaborazione con Vivo Concerti, presenta martedì 20 luglio, alle 21.30, Scalinata di San Bernardino, La verità, nient’altro che la verità. Lo giuro di e con Michela Giraud.

Dopo due anni di “astinenza da palco” la regina della Stand Up Comedy italiana torna finalmente a calcare le scene. Una pandemia mondiale ha acuito il suo stile corrosivo -un po’ Giovanni Boccaccio, un po’ Marina Giordano di “Un posto al Sole”- con il risultato di un nuovo esilarante monologo.

Tra la scoperta di un nuovo amore e il consolidamento che le madri sono “generatori di ansia” naturali, tra una denuncia contro la “setta delle curvy” e uno studio antropologico sulle “fregne con l’ukulele”, Michela darà voce a manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni italiote. Il tutto all’insegna di un motto contro le ingiustizie e di stereotipi, che è ormai quasi un suo stile di vita: “Io te meno!”.

Michela Giraud è una delle più popolari stand up comedian italiane, Michela Giraud ha iniziato ad esibirsi nei club di tutta Italia nel 2015. Grazie al suo umorismo brillante e sarcastico, nello stesso anno è approdata alla tv, nello show comico Colorado. Nel 2017 ha fatto parte del cast del night show satirico CCN-Comedy Central News condotto da Saverio Raimondo, mentre nel 2018 si è unita al cast di La tv delle ragazze-Gli Stati Generali, reboot di un vero e proprio cult della tv italiana. Nel 2019 è stata il volto che ha lanciato in Italia l’ultima stagione della serie di Amazon Prime Video The Marvelous Mrs Maisel, con una serie di suoi standup dal titolo The Marvelous Mrs Giraud.

Nel 2020 è diventata la conduttrice di CCN-Comedy Central News vincendo per questo il Premio della Satira Forte dei Marmi, come migliore Stand Up Comedian dell’anno. Nello stesso anno ha scritto “Tea, storia (quasi) vera della prima messia”, a 4 mani, per Harper Collins. In aprile 2021 diventa una delle protagoniste femminili del nuovo comedy show di Amazon Prime Italia LOL: Chi ride è fuori. Dopo l’uscita del libro corale MANIFESTO, edito da Fandango, da maggio conduce la seconda stagione di CCN–Comedy Central News e de Il Salotto con Michela Giraud, su Comedy Central. Inoltre su Amazon Prime Video, è una delle protagoniste del film Maschile Singolare, diretto da Andrea Pilati e Alessandro Guida.

Ingresso euro 10,00 tramite botteghino online sul sito www.cantieriimmaginario.it oppure tramite il botteghino del Teatro Stabile d’Abruzzo, Corso Vittorio Emanuele 102, cell 348.5247096. Il botteghino è aperto dalle ore 10.30 alle 13.30.