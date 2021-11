Tutti abbiamo luce e oscurità dentro di noi. Ciò che conta è la parte su cui scegliamo di agire. Ecco chi siamo veramente

La saga di Harry Potter, specie dei primi film e romanzi, è una di quelle epopee generazionali cui restiamo agganciati per sempre anche se siamo diventati adulti. I motivi sono vari, ognuno è stato colpito dalle vicende del giovane maghetto in modi diversi, come ad esempio la presenza di archetipi di morte, amore, amicizia, fiducia, potere, curiosità, conoscenza, destino e libertà. Oppure, per il fatto che le vicende di Harry Potter hanno spinto ognuno di noi a riflettere su se stesso, soprattutto nello spezzone che tratta lo specchio delle emarB. Indipendentemente dalla ragione che ci ha appassionati, è raro conoscere persone che, appena compiuti 11 anni, non siano rimaste deluse per la mancata lettera di ammissione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Personalmente ricordo di aver salutato la professoressa di matematica sorridendo a 32 denti e con un addio, solo per ritrovarmi il giorno dopo in classe al mio solito posto amareggiato e con una nota sul diario per non aver svolto i compiti.

Il successo della saga lo si vede dai numeri: i libri venduti nel mondo sono 500 milioni, tradotti in 80 lingue, 12.5 milioni solo in Italia (Salani editore è stata la prima, nel 1997, a investire nella saga della Rowling con grandissimo fiuto). Gli 8 film, trasmessi in 166 paesi e in 25 lingue. hanno incassato 9 miliardi di dollari nel mondo, 160 milioni di euro solo in Italia con 26 milioni di presenze.

Per festeggiare questo anniversario, Harry Potter torna al cinema!

Il ritorno al cinema di Harry Potter e la Pietra Filosofale, anche se solo per pochi giorni, è un’occasione unica per tornare a vivere la magia di una delle saghe più amate di sempre, che fa emozionare il pubblico di tutto il mondo (e di tutte le età) ancora oggi. Inoltre il film sarà trasmesso martedì 16 novembre, quindi proprio nel giorno dell’anniversario della prima uscita al cinema, in prima serata su Sky Cinema Family.

Harry Potter e la Pietra Filosofale è solo il primo dei film che hanno trasformato una saga già amata dai lettori di tutto il mondo in un vero fenomeno inarrestabile. Il secondo film è Harry Potter e la Camera dei Segreti, distribuito nelle sale nel 2002, seguono Harry Potter e il prigioniero di Azkaban nel 2004, Harry Potter e il Calice di Fuoco nel 2005, Harry Potter e l’Ordine della Fenice nel 2007, Harry Potter e il Principe Mezzosangue uscito nel 2009 e i due capitoli finali di Harry Potter e i Doni della Morte usciti rispettivamente nel 2010 e nel 2011 (l’ultimo libro è stato diviso in 2 parti).