DUBLINO – Ufficializzato il calendario del Guinness Sei Nazioni 2022.

Calcio d’inizio in programma sabato 5 febbraio con Irlanda-Galles e Scozia-Inghilterra. Il primo match della Nazionale Italiana Rugby è in calendario domenica 6 febbraio contro la Francia con gli Azzurri che tornano allo Stade de France nella gara di esordio del torneo di rugby più antico del mondo dopo il match combattuto del 2016.

Una settimana più tardi, domenica 13 febbraio 2022, l’Italrugby scenderà in campo per la prima volta nel 2022 allo Stadio Olimpico di Roma affrontando l’Inghilterra. Terzo turno sempre domenicale per la Nazionale che il 27 febbraio farà visita all’Irlanda.

Sabato 12 marzo 2022 è in programma la seconda ed ultima partita casalinga del Sei Nazioni contro la Scozia, mentre la chiusura del torneo è in calendario sabato 19 marzo contro i campioni in carica del Galles.

Questo il calendario completo:

I giornata – 5-02.22

Irlanda v Galles

Scozia v Inghilterra

06.02.22

Francia v Italia

II giornata – 12.02.22

Galles v Scozia

Francia v Irlanda

13.02.22

Italia v Inghilterra

III giornata – 26.02.22

Scozia v Francia

Inghilterra v Galles

27.02.22

Irlanda v Italia

IV giornata – 11.03.22

Galles v Francia

12.03.22

Italia v Scozia

Inghilterra v Irlanda

V giornata – 19.03.22

Galles v Italia

Irlanda v Scozia

Francia v Inghilterra