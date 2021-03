AVEZZANO – Partirà agli inizi di Aprile la formazione specifica per la figura di Guida Ambientale Escursionistica, promossa dalla Confesercenti Abruzzo, in collaborazione con l’Associazione LAGAP – Libera Associazione delle Guide Ambientali-Escursionistiche Professioniste, regolarmente iscritta agli elenchi del MISE.

Il programma formativo, validato dal Centro Studi Formazione di Lagap, coinvolgerà un team di docenti altamente qualificati, avrà una durata di 284 ore e si incentrerà in particolare sulle seguenti macro aree: legislazione, fisco, cartografia ed orientamento, marketing territoriale, oltre alle materie specifiche per la conduzione dei gruppi, quali zoologia, geologia, meteorologia, ecc. .

Il corso si svolgerà in formula weekend, nel rispetto delle normative Covid-19, alternando lezioni in aula ad escursioni guidate per fare pratica: l’ideale per conciliare i propri impegni con la propria passione.

Circa 80 ore del corso saranno utilizzate per le visite guidate nel territorio e nelle aree di interesse naturalistico presenti nei Parchi e nelle Riserve Naturali che, tra l’alto, hanno con entusiasmo accordato il Patrocinio all’iniziativa. Difatti il corso è patrocinato dal Parco Regionale Sirente Velino e dalle Riserve Naturali Regionali: Zompo Lo Schioppo, Grotte di Luppa, Salviano, Monte Navegna e Cervia e Montagne della Duchessa.

Le escursioni saranno condotte dalle guide ambientali LAGAP: un’ottima occasione per apprendere sul campo le tecniche cartografiche ed escursionistiche. E naturalmente, per godersi una camminata tra le bellezze ambientali e paesaggistiche.

Una volta terminato il percorso formativo, i partecipanti avranno accesso all’esame finale per l’ammissione alla “LAGAP”, quale Guida Ambientale Escursionistica, con la possibilità concreta di spendere la professionalità acquisita ed avviare percorsi di collaborazione negli Enti Parco, negli Enti di Promozione Territoriale, o ancora nelle agenzie di viaggio, aziende ed operatori turistici, scuole e gruppi di escursionismo italiani e stranieri.

Il turismo ecosostenibile, più responsabile, attento all’ambiente, alla natura, alla storia ed alle tradizioni dei luoghi da visitare si sta sempre più affermando in Italia ma anche nel nostro territorio provinciale dell’Aquila. Allo stesso modo, cresce sempre di più l’esigenza, da parte di gruppi organizzati, enti, associazioni e imprese turistiche, di far vivere a turisti e camminatori un’esperienza autentica ed a contatto con la natura, con la collaborazione di una guida ambientale.

In un territorio come quello della nostra Provincia dell’Aquila, che ha tutti i requisiti per rispondere a questo tipo di turismo, vi è una considerevole richiesta di formare simili figure, che sono il cuore di un turismo lento, dolce, incentrato su natura e cultura. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una riscoperta dei centri storici, dei borghi più suggestivi e di cammini ed aree naturalistiche, l’approccio a questi luoghi può diventare un’esperienza ancora più completa se accompagnata dalla presenza delle guide.

Con questo percorso formativo vogliamo cogliere l’obiettivo di dotare il nostro territorio, di professionisti che siano in grado di comprenderlo, raccontarlo, lasciarlo scoprire ai visitatori ed apprezzarne le tante risorse nel modo migliore.

Affrettatevi ad iscrivervi, sono ancora disponibili gli ultimi posti. Per qualsiasi informazione e per le formalità relative all’iscrizione, potete far riferimento alla sede Confesercenti di Avezzano, in Via Monte Velino, 133/137 oppure telefonare ai numeri: 0863.22764 – 335.7551476.