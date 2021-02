L’AQUILA – Gsa/traforo, Piccinini: “Problema acqua, ordinanza per uso solo domestico”.

“Un confronto difficile quello col commissario per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso”, dice a Laquilablog, Alessandro Piccinini, presidente della Gran Sasso Acqua, riguardo ai disagi che hanno fatto scaricare acqua torbida a causa delle opere di messa in sicurezza del Traforo.

“Visto che i lavori andranno avanti ancora per molto, urge un cronoprogramma – sottolinea Piccinini – di modo che i sindaci possano fare un’ordinanza di non potabilità ed erogare l’acqua per il solo uso domestico, causando così meno danni”.