L’AQUILA – “Ogni notte tecnici ed operai della Gran Sasso Acqua spa sono con le maestranze del Commissario Straordinario nominato dal Governo per la messa in sicurezza, per garantire assistenza ed esperienza a tutela del sistema idrico”.

Così Alessandro Piccinini, presidente della Gran Sasso Acqua, che aggiunge: “Ieri notte ho voluto partecipare anch’io nell’ottica della massima collaborazione per la sicurezza e qualità delle nostre acque. Da mesi analizziamo l’acqua più volte al giorno per garantire sempre la qualità della risorsa idrica. Non abbassiamo la guardia – conclude – continua il nostro impegno per garantire l’approvigionamento idrico su tutti i territori e il minor disagio possibile all’utenza”.