L’AQUILA – Il Green Pass, ricorda la Asl dell’Aquila, viene inviato via mail o sms ed è scaricabile solo sul sito governativo riportato nella mail o nel messaggio oppure tramite le app Io o Immuni. Per informazioni sul numero verde Green Pass 800.91.24.91. Al green pass si può accedere anche tramite il Fascicolo sanitario elettronico e attraverso il sistema Ts in questo caso per il tramite di operatori sanitari autorizzati.

La Asl ricorda sempre che le prenotazioni, disdette o modifiche per il vaccino bisogna chiamare il numero verde 800.169.326

Gli appuntamenti si rinviano solo per motivi di salute o di lavoro, comprovati di certificazione. La conferma dell’appuntamento ufficiale per il vaccino Covid 19 arriva solo tramite sms da Asl1Abruzzo o mail da @covid.asl1abruzzo.it . Non bisogna tener conto del messaggio o mail che arriva da “COVID 19”, piattaforma delle poste.

Ai sensi del nuovo decreto il green pass sarà obbligatorio per tutti gli over 12 a partire dal 6 agosto nelle seguenti occasioni e luoghi

servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso; non per il caffè al bancone al bar ad esempio, ma se ci siede a fare aperitivo al chiuso nello stesso bar si;

spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività al chiuso;

sagre e fiere, convegni e congressi;

centri termali, parchi tematici e di divertimento;

centri culturali, centri sociali per le attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, e centri estivi;

attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

concorsi pubblici.

Il Green Pass sarà richiesto indipendentemente dal colore della Regione, quindi in zona bianca, gialla, arancione e rossa. Il Green pass sarà valido anche per partecipare alle cerimonie, per accedere alle strutture sanitarie assistenziali (RSA), per spostarsi sul territorio nazionale tra regioni di colori diversi, e infine per facilitare i viaggi tra i paesi membri dell’Unione Europea.