Una lettera del Card. Guarltiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, inviata il 29 luglio 2021, ai vescovi e alle comunità cristiane, occasione preziosa per rivolgere ‘una parola di gratitudine’ perché nonostante il tempo difficile in cui si sta ancora vivendo, a causa della pandemia da covid-19, ‘riescono a far vedere il volto di una Chiesa madre che vive e testimonia la sua fecondità’, ma dove parla anche dell’ultimo aggiornamento normativo riguardante il “Green Pass”, introdotto con il Decreto Legge del 23 luglio 2021, per il quale a nome della CEI, condivide una scheda informativa, utile a dare informazioni e orientamenti per la vita delle comunità cristiane, nei prossimi mesi.

La gratitudine della CEI, viene rivolta con ‘una carezza d’affetto’ verso i malati e quanti ancora soffrono per la pandemia, i medici, gli operatori sanitari, gli anziani, i poveri, le famiglie, i sacerdoti, i catechisti, gli educatori, gli operatori pastorali, e ‘verso tutte le donne e gli uomini di buona volontà, credenti e non credenti, perché in questo tempo di difficoltà con le loro scelte consapevoli stanno costruendo il Paese del futuro’.

Bassetti, esorta a vivere la fede ‘come dono gratuito, che si esprime anche nei gesti e nelle celebrazioni, a partire dall’Eucaristia, evento di grazia che va colto nella sua importanza’.

Dopo avere poi analizzato le scelte pastorali, fatte nelle varie diocesi, in riferimento alle processioni dal giugno 2020, ha introdotto il tema dell’ultimo aggiornamento normativo riguardante il “Green Pass”, introdotto con il Decreto Legge del 23 luglio 2021, per il quale trasmette a vescovi e sacerdoti una scheda informativa, per poter orientare la vita delle comunità cristiane, nei prossimi mesi, che anche nella ‘ripresa autunnale delle attività pastorali sarà probabilmente ancora condizionata dalla pandemia’.

Il Cardinale Bassetti, infine, pur in tempo di pandemia, sottolinea come ‘il Cammino sinodale, che entrerà nel vivo proprio dopo l’estate, costituisca un’occasione propizia di rilancio e di accompagnamento delle comunità, oltre che una voce profetica rispetto alle istanze del presente e del futuro’.

Viene riportato in calce, lo schema riassuntivo fornito dalla CEI, in riferimento al “Green Pass” e celebrazioni liturgiche