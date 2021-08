ROMA – Parte domani l’estensione dell’obbligo di Green pass, che riguarderà tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari. Possibili controlli a campione e, per i lavoratori, stipendio e rapporto sospesi dopo 5 giorni senza essersi messi in regola. Il Green pass diventa poi obbligatorio anche per viaggiare in aereo,nave,treno, traghetto e pullman che attraversano almeno 2 Regioni.

Non serve, invece, per salire su bus urbani, metro o treni locali. Per il trasporto pubblico locale, on line le linee guida ministeriali.