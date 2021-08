L’AQUILA – Organizzata dall’Atletica L’Aquila, al campo di atletica leggera “Isaia Di Cesare” di L’Aquila, si è svolta la 42esima edizione della Campestrina della Perdonanza, riservata a bambini e ragazzi fino a 15 anni di età, anche quest’anno all’interno dei programmi della 727esima Perdonanza Celestiniana.

Si è svolta anche l’ottava edizione del CorrinsiemeaNoi, per bambini e ragazzi diversamente abili. Numerosi i partecipanti, come non si vedeva da anni, segno che la manifestazione ha risvegliato gli animi di tanti genitori e bambini con tanta voglia di passare qualche ora di sport all’aria aperta. Nel ricco programma messo a punto dagli organizzatori si sono svolte serie di corse sui 30 m. e 50 m. in corsia, prove di salto in lungo e lancio del vortex. Si è svolta anche una staffetta rievocativa del Palio dei Quarti Aquilani e un laboratorio celebrativo della “Storia dei Quarti Aquilani” Hanno partecipato oltre ai bambini e ragazzi del Centro Estivo dell’Atletica L’Aquila anche i bambini del centro estivo della Proloco di Coppito. La manifestazione ha visto la partecipazione di molti bambini esterni e di altri che per l’occasione della Perdonanza erano presenti nella nostra città e non si sono fatta sfuggire l’occasione di partecipare all’evento.

I partecipanti sono stati divisi in gruppi in base all’età: orsetti e pulcini 0-5 anni, tigrotti e scoiattoli 6-7 anni, lupetti e aquilotti 8-9 anni, aquile 10-15 anni. Il laboratorio teatrale in collaborazione con gli operatori del Centro Estivo, è stata per tutti una mini “Perdonanza”, con le bandiere del colore dei quattro Quarti di Città, il labaro del Pallium Hominum Peditum e quello dei Santi dei Quarti Amiternini e Forconesi-Valvensi, che con il tempo sono traslati negli stemmi con i colori attuali. Hanno aperto la sfilata rievocativa la bandiera dell’Afganistan portata da quattro bambine, e disegnata dai bambini del Centro Estivo dell’Atletica L’Aquila, in segno di solidarietà con le donne afgane i cui diritti sono cambiati in maniera significativa nel corso degli anni e con i bambini afgani, che nella loro condizione di debolezza sono le vittime indifese di questa guerra e la bandiera di Haiti come segno di vicinanza alla popolazione dell’America Latina colpita ancora una volta da un violento terremoto. Anche quest’anno non sono mancati i versi della poesia per L’Aquila del poeta giapponese Kikuo Takano che celebra in modo magico la nostra città e le cui parole ci fanno riflettere su quanto sta avvenendo nel mondo. L’Aquila, roccaforte della sapienza e se vieni a visitarla comprendi cosa ha dimenticato l’uomo e quanta ragione ha perduto il mondo. Ha presenziato alla manifestazione in rappresentanza del Comune dell’Aquila il consigliere comunale Giancarlo Della Pelle.

Elenco dei Partecipanti: ZAFFIRI Mattia; MICALONI Carmen; GIOVANNELLI Andrea; PEZZOPANE Eleonora; SCOPANO Lucia; MASTROPIETRO Davide; D’ADDARIO Matteo; THERY Jeremy; CASTELLANI Andrea; COLAIUDA Federico; SEBASTIANI Andrea; ERANO Gianfranco; SFARRA Vittorio; DE SIMONE Claudia; D’ADDARIO Davide; TIRINO Emanuele; MICARELLI Andrea; CAPALDI Valerio; RAIMONDO Noemi; STRINGINI Clara; OLIVA Camilla; SALERNO Riccardo; BAGLIONI Giuliano; PIRINO Emanuele; DI STEFANO Lorenzo; PEZZOPANE Camilla; BENEDETTO Leonardo; MICARELLI Andrea; D’ADDARIO Davide; D’ADDARIO Giulia; COLICHIA Lorenzo; ERANO Federica; CURCI Elena; AMARILLIS Gabriel; AMARILLIS LOUIS; BAFILE Azzurra; BAGLIONI Martina; BENEDETTO Davide; BIANCHINI Damiano; BIASINI Bianca; BIASINI Jacopo; BONANNI LORENZO; BOTTACCHIARI Elisa; BOTTACCHIARI Emanuele; CASTELLANI Andrea; CATALANI Alessandro; CATALANI Gaia; CATONE Andrea; CAVIDOSSI Pietro; CIOTTI Diego; COCCOLINO Riccardo; COLICCHIA Jasmin; COPPOLINO Lorenzo; COVASA Luca Manuel; CRETU Vlad; CUCCHIELLA Nicole; CURTACCI Mattia; D’ADDARIO Nicole; D’AGOSTINO Francesco DE AMICIS Fabrizia; DE ANGELIS Pietro; DE FELICE Giorgia; DI BERNARDINI Davide; DI BERNARDINI Elena; DI IOVANNI Dalila; DI LAZZARO Francesca; DI LUZIO Francesco; DI SALVATORE Eva; DI SALVATORE Zoe; AUHTO Gaia; FILIPPI Maurizio; FILIPPI Sara; FIORAVANTI Filippo; FIORAVANTI Valerio; FRANCAZIO Federico; GHILARDUCCI Matteo; GIULIANI Alessandro; IACOBUCCI Massimo; IRTI Viola; LAUDANTE Andrea;LEGGE Anna; LEGGE Emanuele; LEGGE Giulia; LEPIDI Natan; LOPEZ Asia; LORENZETTI Giulia; MACELLARI Ylenia; MANCINI Luca; MARRONE Asia; MARZOLO Davide; MATTIOZZI Daniele; MINGRONI Giampiero; MINGRONI Simone; NARDUCCI Stefano; NATALE Greta; OLIVIERI Elisa; PALMERINI Francesco; PALMERINI Lorenzo; PANZA Luis; PASTORINI Simone; PERETTO Matteo; PEZZOPANE Camilla; RAIMONDO Daniel; RIZZA Giacomo;ROCCHI Federico, ROCCHI Gregorio; SABASTIANI Chiara; SALVE Eleonora; SAMUELI Arianna; SAMUELI Riccardo; SCIPIONI Alessandro; SEBASTIANI Giovanni; SILVAGNI Lorenzo, SPAZIANI Eleonora; SPAZIANI Sara; STRINGINI Alice; TEOFILE Giorgia; THERY Jeremy;TRIMARCHI Giuseppe; TRIMARCHI Ilaria; VOLPE Elena; VOLPE Leonardo; ZACCAGNA Martina; ZACCAGNA Elisa; ZAFFIRI Margherita.