POGGIO PICENZE – Grande attesa a Poggio Picenze (L’Aquila) per la Vdc Enduro Race, in programma per domenica 27 giugno prossimo nel piccolo centro dell’Aquilano.

A fare gli onori di casa, l’associazione sportiva No Limits Bike, che ha organizzato l’evento con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Poggio Picenze.

Il percorso si svilupperà per circa 29 chilometri, per 1.200 metri di dislivello positivo e quattro prove speciali. A fare da cornice alla gara, che servirà anche ad assegnare i titoli di campioni regionali abruzzesi, il verde e la natura incontaminata della Valle del Campanaro, l’oasi di pace e silenzio, ricca di flora tipica abruzzese, che si sviluppa per circa 100 ettari al di sopra del centro abitato.

“Un’altra occasione di rilancio per il turismo sportivo e naturalistico del nostro territorio – dice Paolo Marcotullio, co-fondatore dell’associazione No Limits Bike e assessore con delega allo Sport del Comune di Poggio Picenze – , oltre che motivo di collaborazione attiva e concreta tra comunità e attori del posto, quanto mai necessaria per il recupero della socialità post pandemia”.

IL PROGRAMMA

SABATO 26 GIUGNO

Dalle ore 9 alle ore 18: allestimento area Paddock presso largo Christian Bartoli – Zona 3 ponti;

Dalle ore 15 alle ore 19, consegna pacco gara ai responsabili Team presso piazza Massonio;

DOMENICA 27 GIUGNO

Dalle ore 7 fino alle 8:00: verifica licenze, ritiro tabelle e pacchi gara;

Ore 8:30: briefing tecnico con gli atleti

Ore 9: partenza primo concorrente

Dalle ore 13 alle ore 15: arrivo ultimo atleta

Ore 15:30: premiazioni

Per informazioni e iscrizioni https://www.nolimitsbike.it/vdc-enduro-race