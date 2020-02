Gran Sasso: stop erogazione idrica in alcune zone il 3 febbraio

L’Ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa, informa in una nota che in relazione a lavori di modifica della rete di distribuzione in via Vetoio, frazione di Coppito, si renderà necessaria un’interruzione dell’erogazione idrica, nella fascia diurna, nella giornata di lunedì 3 febbraio 2020.

Per effetto dell’interruzione, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 8.00 alle ore 18.00, salvo imprevisti nelle seguenti zone:

-via Vetoio

-Ospedale San Salvatore

-Polo universitario di Coppito.

L’Ufficio tecnico invita tutti gli utenti ed enti pubblici che non dispongono di impianto di riserva oppure autoclave, a dotarsi preventivamente di un’adeguata scorta.

L’azienda si scusa con l’utenza per gli eventuali disagi arrecati.

