L’AQUILA – Perché non il parcheggio Simoncelli? Si è parlato tanto dei camperisti parcheggiati sul Gran Sasso in ogni dove questa estate, ma anche nelle precedenti. Un problema vero, checché se ne dica, e la pretesa di alcuni di poter arrivare con il mezzo dove gli pare è fuori luogo, in qualsiasi luogo tranne che qui. Di certo però non bisogna dare alibi a nessuno. E allora l’infrastrutturazione dei servizi oltre che per rispondere alle esigenze di questa tipologia di viaggiatori va assicurata anche anche per sgombrare ogni ipotesi di parcheggio selvaggio sul Gran Sasso, esattamente come succede altrove.

Una risposta potrebbe arrivare dal parcheggio Simoncelli. E’ enorme e da li si accede facilmente, quale che ne sarà il modo possibile in futuro, alla nostra montagna. Ad oggi però non è dotato di alcun servizio, nemmeno dell’illuminazione. Apprendiamo da alcune fonti che il Comune dell’Aquila ha intenzione di infrastrutturarlo. Si tratta di fare quello che è stato fatto a L’Aquila recentemente nell’area camper vicino al Cimitero, segnaletica, pozzetti, fogne e quant’altro necessario per i camperisti. Nella nuova area di sosta L’Aquila Est sono in tutto 18 gli stalli e tra i servizi c’è una nuova fontana, un’isola ecologica per la raccolta dei rifiuti, un sistema di svuotamento e servizi igienici.

Per dotare di servizi il parcheggio Simoncelli è in corso un’interlocuzione, non banale, tra il Comune e il Parco Gran Sasso Monti della Laga. Vedremo come andrà a finire e con quali tempistiche.