L’AQUILA – L’Ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa informa che in relazione a lavori di riparazione urgente dell’acquedotto Gran Sasso, nel Comune di Navelli, in località Civitaretenga, si renderà necessaria un’interruzione idrica in fascia oraria diurna nella giornata di domani mercoledì 4 agosto 2021.

Per effetto dell’interruzione sarà sospesa l’erogazione idrica, dalle ore 8 alle ore 20, salvo imprevisti. In particolare potrebbero subire disservizi i Comuni di San Pio delle Camere, Navelli, Collepietro, San Benedetto in Perillis, Castelvecchio Calvisio, Carapelle Calvisio, Santo Stefano di Sessanio, Castel del Monte, Calascio, Caporciano e Ofena anche nella giornata di giovedì 5 agosto 2021.

S’invitano gli utenti che non dispongono di impianto di riserva oppure di autoclave a dotarsi preventivamente di un’adeguata scorta idrica.

L’azienda si scusa per il disagio.