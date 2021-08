TAGLIACOZZO – Mentre la regione Abruzzo è monitorata di giorno in giorno sull’andamento dei contagi per il, in una serie di varianti che sono un segnale di allarme per continuare a vaccinarsi, afervono i preparativi per il, che avrà in questo trentasettesimo Festival Internazionale di Mezza Estate , il tema delle ‘Donne di Giacomo Puccini’.

Anche in questa occasione, un’eccellenza aquilana farà da protagonista. Il direttore d’orchestra e direttore artistico del Festival, il M° Jacopo Sipari di Pescasseroli, dirigerà il concerto serale del 15 agosto 2021, con inizio alle 21.30, nel suggestivo Chiostro di S. Francesco a Tagliacozzo.

L’evento, in coproduzione con l’Accademia di Alto Perfezionamento Vocale Stage DALTROCANTO, vedrà l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Pescara, eseguire brani tratti dalla Tosca, da La Boheme, da Madama Butterfly, dal Turandot e da Suor Angelica, che esprimono le più famose opere di Puccini, con al centro la figura della donna.

Gli artisti presenti alla serata saranno Donata D’Annunzio Lombardi, Soprano – Premio Puccini 2019 e la straordinaria partecipazione del Tenore Misha Sheshaberidze.

Il M° Jacopo Sipari di Pescasseroli, ascoltato in anteprima dalla nostra redazione, ha affermato che nel suo ormai consolidato percorso artistico, mettere a disposizione l’arte della musica in terra d’Abruzzo e soprattutto in un luogo che da sempre vive, come la Città di Tagliacozzo, profonda stima per la L’Aquila, è per lui un momento di grande emozione, soprattutto per il suo impegno di essere ambasciatore di bellezza e di bella musica per aprire il cuore della gente a valori mai sopiti e sempre vivi in una città come L’Aquila, che della cultura e della musica ha fatto il suo emblema identificativo.