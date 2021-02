L’analisi del centro studi Nomos. Sono da poco passate le 13.30 di martedì 3 febbraio quando Mario Draghi annuncia, dal Quirinale, di aver accettato l’incarico, con riserva, offerto da Sergio Mattarella per formare un nuovo governo e in poche frasi disegna il manifesto per l’esecutivo che, se arriverà il via libera delle forze politiche, potrebbe nascere a breve. Da poche ore è iniziato il confronto con le forze politiche rappresentate in Parlamento. Un confronto indispensabile per trovare le convergenze per dar vita a un nuovo Governo che, per le stesse parole del Capo dello Stato, dovrà essere di alto profilo. Il vero punto interrogativo è che tipo di Governo sarà. Il primo nodo da sciogliere è se sarà un esecutivo tecnico, tecnico-politico o politico. Mario Draghi, probabilmente anche con il supporto del Quirinale, spingerà per un Governo tecnico ma dovrà scontrarsi con il pressing dei partiti e in particolare del M5S che contrastò duramente il Governo Monti fuori dal Parlamento. È facile che si andrà verso una soluzione mediana tra le esigenze tecniche e politiche. Poi la trattativa sarà sui nomi. Ed è su questa direttrice che abbiamo provato a fare un punto su quelle personalità che potrebbero esser chiamate a far parte del Governo Draghi.

MINISTERO DELL’ECONOMIA – Roberto Gualtieri, Fabio Panetta, Carlo Cottarelli, Dario Scannapieco

MINISTERO DEI TRASPORTI Vittorio Colao

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Vittorio Colao, Enrico Giovannini, Franco Bernabè, Marco Bentivogli, Stefano Patuanelli

MINISTERO DELLA SALUTE – Ilaria Capua, Elena Cattaneo, Roberto Speranza, Antonella Polimeni

MINISTERO DELL’AMBIENTE Sergio Costa

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Marta Cartabia, Raffaele Cantone, Paola Severino, Andrea Orlando

MINISTERO DELLA DIFESA Lorenzo Guerini

MINISTERO DEL LAVORO – Enrico Giovannini, Teresa Bellanova, Tito Boeri

MINISTERO DEGLI AFFARI – EUROPEI – Enzo Moavero Milanesi, Carlo Cottarelli

MINISTERO DEGLI ESTERI – Elisabetta Belloni, Andrea Riccardi, Marta Dassù

MINISTERO DEGLI AFFARI REGIONALI – Francesco Boccia, Sabino Cassese

MINISTERO DELL’INTERNO Luciana Lamorgese

MINISTERO DELLA PA Roberto Cingolani

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ Gaetano Manfredi

MINISTERO DELLA CULTURA Dario Franceschini