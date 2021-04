L’AQUILA – L’ultimo report di Google segnala un persistente calo della mobilità in provincia dell’Aquila. Il monitoraggio di Google Mobility è del 7 aprile, ed evidenzia su base provinciale solo un leggero miglioramento rispetto ai dati dei mesi scorsi. Rispetto al pre-pandemia i flussi di traffico verso trasporto pubblico locale, parchi, lavoro, negozi, è inferiore del 30%. Rimangono con un bilancio positivo gli spostamenti “residenziali”.

Una conferma arriva anche da Data Analytics – un monitoraggio fornito Enel X in HERE Technologies – secondo il quale i flussi di traffico, il dato è su base comunale in questo caso – è ancora leggermente negativo.

Da domani con il rientro a scuola i dati potrebbero avvicinarsi alla “normalità”, ma per quanto riguarda L’Aquila potrebbe trattarsi di un fuoco di paglia. I comuni della cintura est della città sono in zona rossa e la situazione dell’Aquila non è delle più rosee. Il capoluogo continua a viaggiare ad una ventina di nuovi contagi al giorno e sono centinaia ancora gli attualmente positivi in città.