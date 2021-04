L’AQUILA – Una giornata quella di oggi, organizzata dalla Asl 1, sopratutto per incoraggiare la “resistenza” al vaccino AstraZeneca che ha avuto molte defezioni.

All’Aquila, dalle 9 di questa mattina, in via Ficara, sono iniziate le somministrazioni per gli over 60.

Circa 500 i vaccini previsti , riservati a chi non ha patologie gravi, over 60 che si sono registrati con prenotazione raccolta dal Comune.

Oltre che nel capoluogo le dosi di AstraZeneca vengono somministrate anche attraverso gli 8 centri vaccinali della Asl di Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro, Pratola Peligna, Tagliacozzo e Pescina.

Ad Avezzano, al via la corsa al vaccino in città, dove ai due numeri attivati dal Comune in via straordinaria al Municipio e al Coc: hanno aderito 363 avezzanesi under 60. Le persone prenotate dovranno ora recarsi a scaglioni (comunicati al momento della prenotazione) nella palestra Martiri di Nassirya della scuola Vivenza in via Don Luigi Sturzo muniti della tessera sanitaria: sempre domani, dalle 17.30 fino alle 19, invece, la vaccinazione supplementare sarà aperta agli under 60 ritardatari. Per usufruire dell’opportunità, previa disponibilità dei vaccini, dovranno recarsi al centro muniti di tessera sanitaria.