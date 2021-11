Un’azienda abruzzese, nata con la volontà di ideare prototipi tecnologicamente all’avanguardia, ha realizzato per Leonardo l’industria di Stato leader nel settore aerospaziale, un modello di una gondola motore per aereo (nacelle) in occasione dell’esposizione universale di Dubai inaugurata il 1 ottobre scorso e aperta sino al 31 marzo

2022. Nel padiglione Italia dell’Expo 2020 i visitatori che arrivano da tutto il mondo potranno ammirare il frutto della ricerca e dell’alta ingegneria made in Italy che si distingue anche per l’impiego di materiali e soluzioni innovative. Per assemblare i vari pezzi del complesso sistema destinato ai grandi aerei di linea e ai jet executive l’azienda Coesum con sede a Chieti, che collabora con imprese importanti italiane ed europee, si è servita dell’esperienza e della maestria di alcuni artigiani locali: Francesco Carullo, Toni e Franco Miccoli per le lavorazioni su legno, trattamenti e finiture, Pasquale Carafa per la verniciatura dell’ala e del corpo nacelle, Giovanni Di Biase per il trattamento e la finitura delle eliche.