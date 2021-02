L’AQUILA -Si è svolta ieri sera, a Palazzo Silone, a L’Aquila, una seduta della giunta regionale presieduta dal presidente Marco Marsilio. Questi i numerosi provvedimenti approvati: su proposta del presidente Marco Marsilio la giunta ha dato il benestare all’aggiornamento 2021 dei prezzari regionali per le Opere Edili ed ha approvato il nuovo “Disciplinare per l’attuazione del Regolamento in materia di protezione di dati personali (Reg. UE 2016/679). E’ stata poi adottata una piattaforma informatica con l’approvazione del “Manuale Operativo per la segnalazione di illeciti whistleblowing”, un sistema di segnalazione delle condotte illecite riscontrate nell’ambito del rapporto di lavoro.

Su proposta del Presidente e dell’assessore Emanuele Imprudente approvata una nuova procedura operativa per la gestione degli incidenti causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica e dagli ungulati dopo il 1 luglio 2019. L’obiettivo è quello di agevolare il soggetto danneggiato nella presentazione della denuncia, anche attraverso la predisposizione di piattaforme telematiche e modulistica precompilata e ripartire le attività e i compiti delle strutture regionali coinvolte, attribuendo al dipartimento Agricoltura la cura del contenzioso stragiudiziale e all’Avvocatura regionale la cura del contenzioso giudiziale.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, attivata una convenzione fra l’Agenzia AIFA e il dipartimento Sanità per lo svolgimento di attività strategiche e di supporto finalizzato allo sviluppo, al miglioramento ed al potenziamento del Servizio sanitario regionale. Attivata anche una convenzione con l’Agenzia Agenas per implementare nuove attività per la razionalizzazione del servizio sanitario regionale, con particolare riguardo al miglioramento dei flussi informativi e l’assistenza dei pazienti sul territorio.