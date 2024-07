Giubileo 2025, L’Aquila cerca di farsi trovare pronta ma c’è poco tempo

L’AQUILA – Riunione della commissione Bilancio, ieri mattina, per fare il punto sulle attività dell’amministrazione e della città in generale in vista dell“Anno del Perdono, Giubileo 2025, in cui L’Aquila che ha ottenuto la proroga dell’indulgenza a Collemaggio fino al Giubileo, vorrebbe provare ad inserirsi come vera e propria capitale del Perdono. In commissione, convocata dal presidente Livio Vittorini anche su sollecitazione della consigliera Stefani Pezzopane, sono stati ascoltati il Nunzio Apostolico Monsignor Orlando Antonini, il giornalista e scrittore Angelo De Nicola, l’assessore Ersilia Lancia, il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, Daniele D’Amario e la dirigente regionale Ester Di Cino, in rappresentanza dell’Assessore Regionale alla Cultura Roberto Santangelo.

Ci sono notizie buone e meno buone. Proprio D’Amario ha assicurato il sostegno economico regionale allo sforzo organizzativo della città, ci sarà un intervento normativo ad hoc con un relativo stanziamento che va ad aggiungersi a quello, sempre della Regione Abruzzo, per la Curia sempre in vista del Giubileo.

A D’Amario la Pezzopane ha chiesto conto anche di cosa si farà in termini di trasporti, in particolare se saranno potenziate le corse per Roma in vista del Giubileo, ma al momento ancora non ci si lavora. Un’altra buona notizia è la conferma dell’impegno del consiglio comunale di Roma che, grazie al consigliere di orgine abruzzo Dario Nanni, ha già approvato una mozione per rafforzare i legami e promuovere iniziative comuni in vista del Giubile.

Le notizie buone finisco qui più o meno. Molto duri, in tal senso, anche gli interventi di Angelo De Nicola e monsignor Antonini. Antonini, chiede al Comune di predisporre una minima infrastrutturazione per Collemaggio oltre al recupero dell’oratorio di Celestino scoperto nei vani ipogei del complesso. La proposta di Antonini è di recuperare l’edificio della provincia che affaccia sul teatro del Perdono e farne una vera e propria Casa del Pellegrino dove predisporre un’accoglienza degna di questo nome, con servizi igienici, punti informativi, magari anche un bookshop, ecc.

“Noi dovremmo essere qui a parlare dei progetti attuati non di quelli da attuare” ha esordito il giornalista Angelo De Nicola che da tempo promuove una valorizzazione della Perdonanza di cui si parla da una vita ma che stenta, nonostante l’investimento del pontefice, a decollare. Troppe le occasioni perse secondo De Nicola nel corso dei decenni, e non solo relativamente alla Perdonanza. “L’area di Collemaggio oggi è il deserto dei tartari e non ci si può prendere nemmeno un caffè”. Anche semplicemente visitarla è complicato con le aperture affidate al solo nunzio della Basilica.

Insomma, a meno di sei mesi dall’anno giubilare, è già corsa contro il tempo per lanciare definitivamente Collemaggio e la città nel sistema del turismo religioso.

“E’ emersa – il commento di Stefania Pezzopane a margine della Commissione – l’urgenza di una vera programmazione e di un grande e plurale partecipazione per recuperare il tempo perduto finora. Rammarico abbiamo espresso per la mancata attuazione dell’odg a prima firma Pezzopane, diventato unitario con la firma del Presidente Vittorini che però è ancora praticamente disatteso. Abbiamo chiesto alla giunta ed all’assessora Lancia di accelerare sugli impegni assunti e di utilizzare le tante competenze di cui la città dispone a partire dai presenti oggi in commissione. Attendiamo atti e delibere su cui confrontarci e abbiamo chiesto al presidente Vittorini, sempre disponibile, di tenere un’altra commissione con la Provincia per approfondire la destinazione degli immobili di sua proprietà (convento, ex conservatorio, parco della Transumanza) e con la Curia per conoscere la programmazione verso il Giubileo 2025″.

“Lo stanziamento di risorse certe – commentano Livio Vittorini ed Ersilia Lancia – nel quadro di una legge ad hoc, con lo sguardo necessariamente rivolto a Roma e alla Regione Lazio, ci impegna nella sfida di lavorare tutti insieme a un evento che ha carattere eccezionale e che costituisce un’occasione imperdibile di rilancio e di promozione della nostra città e del nostro territorio”.

“Il percorso, incardinato nella prima Commissione – hanno affermato ancora Lancia e Vittorini – ha affrontato varie questioni: dalla necessità di rafforzare l’interlocuzione interistituzionale e con tutti gli attori variamente coinvolti, alle questioni logistico- organizzative. Numerosi sono gli spunti pervenuti anche dagli interventi degli auditi e offerti ai commissari. In particolare, abbiamo ritenuto importante la sottolineatura, da parte del giornalista De Nicola e del Nunzio apostolico Antonini, relativa alla necessità di potenziare i servizi di accoglienza presso l’area di Collemaggio, che, ovviamente, avrà una funzione centrale e strategica nell’anno giubilare”.

L’assessore Lancia e il presidente della prima commissione consiliare, Vittorini, sottolineano come “un altro elemento importante è rappresentato dal link tra l’anno giubilare e il riconoscimento della città dell’Aquila a Capitale italiana della cultura 2026. Un binomio dal potenziale eccezionale e di straordinaria importanza ai fini della crescita e della valorizzazione della città e del comprensorio”. “Prosegue dunque un percorso virtuoso – conclude Vittorini – iniziato con questa commissione e che ha l’ambizione di costruire un progetto permanente, in grado di sviluppare al meglio il potenziale del nostro territorio e che, mi auguro, oltre gli appuntamenti del Giubileo e della Capitale, resti dopo al territorio”.