L’AQUILA – In occasione della tappa del Giro d’Italia L’Aquila-Foligno, che partirà lunedì 17 dal capoluogo abruzzese, il sindaco Pierluigi Biondi ha disposto, con due ordinanze, la chiusura anticipata delle scuole e la sospensione dell’attività dei cantieri.

Per quanto riguarda le scuole (di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie), il provvedimento prevede la chiusura alle 10.45 a “tutela dell’incolumità e della sicurezza degli studenti” e per “garantire il normale deflusso del traffico cittadino”. Per consentire alla ditta dello scuolabus di organizzare l’attività nel modo migliore, gli istituti che beneficiano di questo servizio potranno scaglionare l’uscita degli alunni tra le 10.45 e le 11.30. In base all’ordinanza, i dirigenti scolastici potranno, con propria disposizione, riaprire le scuole alle 14.30.

Quanto ai cantieri, la seconda ordinanza prevede il fermo di qualsiasi attività, sia di quelli pubblici che di quelli privati, per l’intera giornata di lunedì 17 maggio, sulle seguenti strade e all’interno del perimetro disegnato dalle stesse: via Strinella, via Pescara, (tratto via Strinella-viale Panella), viale Panella, viale della Croce Rossa, via XX settembre, viale Crispi, viale Collemaggio, via Caldora. Il provvedimento è stato adottato “al fine di agevolare le attività organizzative, di coordinamento e di svolgimento degli eventi, nonché per motivi di sicurezza e pubblica incolumità”.

Entrambe le ordinanze sono pubblicate nell’area trasparenza del sito internet del Comune, a questo indirizzo https://trasparenza.comune.laquila.it/pagina725_provvedimenti-organi-indirizzo-politico.html