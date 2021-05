L’AQUILA – Dopo le emozionanti fatiche della tappa di montagna tra Castel di Sangro e Campo Felice, l’Abruzzo saluta la carovana del Giro d’Italia dal capoluogo: L’Aquila.

Domani, lunedì 17 maggio, è in programma la decima tappa fino a Foligno in Umbria di soli 139 chilometri. L’ultima volta che il capoluogo ha ospitato il Giro d’Italia è stato con l’arrivo nel 2019 e l’ultima partenza di tappa del Giro si registra nel 1989 (traguardo a Gubbio sempre in Umbria).

Piazza Duomo sarà il ritrovo a partire dalle 12.15 della carovana rosa, la sfilata a turno delle squadre partecipanti, la partenza ufficiosa alle 13.40, con il passaggio della carovana in corso Federico II, viale di Collemaggio e via Strinella per raggiungere dopo 8 chilometri di trasferimento il chilometro zero, per il via agonistico previsto alle 13.55 sulla strada statale 17. Da lì la tappa rimarrà in provincia dell’Aquila nei primi 23 chilometri fino a Sella di Corno, poi lo sconfinamento nel Lazio e ancora verso nord in Umbria per raggiungere il traguardo di Foligno.