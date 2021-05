NOTARESCO – Dopo l’arrivo ufficioso in Provincia di Teramo a San Giacomo, comincia domani 14 maggio il Giro d’Italia d’Abruzzo.

La prima città di tappa per la promozione turistica e rilancio dell’immagine attraverso gli eventi sportivi. La tappa Notaresco-Termoli è leggermente ondulata con finale praticamente piatto. Da nord in direzione sud, dopo aver percorso la costiera adriatica, la corsa effettua una deviazione tra le colline dell’entroterra fino a raggiungere Chieti (gran premio della montagna), Crecchio e Fossacesia Marina (le due sedi dei traguardi volanti).

Attraverso alcune leggere ondulazioni si ritorna in riva al mare costeggiando i trabocchi del litorale abruzzese (dove sono ancora in fase di completamento alcuni tratti della Ciclovia Adriatica) fino a Vasto e poi San Salvo per sconfinare in Molise e raggiungere il traguardo di Termoli per complessivi 181 chilometri.

Notaresco ha ospitato lo scorso 11 aprile il Trofeo del Giro d’Italia – il “Trofeo senza fine”, dando il via al “Mese rosa”, fortemente voluto dal comune per un rilancio sportivo, economico e turistico.

I pullman delle squadre sosteranno vicino al campo sportivo e i corridori raggiungeranno il ritrovo di partenza in Piazza del Mercato per le operazioni di foglio firma e le presentazioni a turno dei singoli team tra le 11.30 e le 12.45.

L’incolonnamento della carovana è previsto alle 12:50 con sfilata cittadina a passo turistico tra le vie di Notaresco (Piazza San Pietro) per poi scendere verso la strada statale 150 per un breve tratto e lungo la SS 553 raggiungere il chilometro zero per il via agonistico della tappa.

La carovana rosa poi torna domenica 16 maggio, con l’inedito arrivo in salita, sullo sterrato degli impianti da sci Campo Felice, successivamente alla partenza da Castel di Sangro, per complessivi 158 chilometri.

Una delle tante tappe cosiddette “regina” nel cammino verso la conquista della Maglia Rosa e quella abruzzese propone tante salite, ma molto lunghe, con 4.000 metri di dislivello. Due sono i traguardi volanti (Celano e Rocca di Cambio) ma le difficoltà del giorno sono i gran premi della montagna a quota 1556 metri di Passo Godi, Forca Caruso (1107 metri), Ovindoli (1457 metri) e gli ultimi 1500 metri con pendenze a doppia cifra sullo sterrato della pista da sci.

Il Giro d’Italia saluterà l’Abruzzo lunedì 17 maggio con la partenza dall’Aquila verso Foligno (139 km di cui i primi 23 in territorio abruzzese), alla vigilia del primo giorno di riposo del Giro. Una frazione semplice che servirà al gruppo di smaltire le fatiche del giorno prima sull’Appennino Abruzzese e con le ruote veloci protagoniste.