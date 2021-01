L’AQUILA – Anche quest’anno l’Università degli Studi dell’Aquila celebra il giorno della Memoria; stavolta lo fa ospitando un incontro con Bruno Maida, storico presso l’Università di Torino, autore di saggi fondamentali sulla Shoah, tra i massimi esperti di storia della società nel periodo fascista.

Maida ci parlerà di un aspetto specifico della persecuzione razziale in Italia, quello che ha coinvolto l’infanzia ebraica tra il 1938 e il 1945. Raramente ci si è soffermati a riflettere su cosa abbiano significato quei tragici sette anni per i bambini italiani: in dialogo con Simona Troilo, docente di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze umane, Bruno Maida ci aiuterà a ripercorrere i tratti essenziali di quella dolorosa vicenda in equilibrio tra racconto divulgativo e ricostruzione storiografica.

L’incontro sarà aperto al pubblico. Per partecipare in modalità interattiva su piattaforma Teams (riservato al personale e agli studenti dell’Università degli Studi dell’Aquila) iscriversi al team col codice: 53kmw4r

Per partecipare alla diretta streaming: https://www.univaq.it/live