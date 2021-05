ROMA – “Non era scontato, per l’emergenza sanitaria tutt’ora in atto, potersi ritrovare oggi in quest’Aula, alla presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato, per rinnovare il nostro appuntamento con la memoria.

Un impegno che, in questo 9 maggio inedito e dominato dall’incertezza, vuole essere l’aspirazione di un intero popolo a ritrovare la propria unità nel ricordo.

Il ricordo di tanti cammini spezzati”.

Lo ha sottolineato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della celebrazione a Palazzo Madama del Giorno della memoria delle vittime del terrorismo. “Il ricordo di una sofferenza che appartiene a tutti noi. Dal 1969, anno della strage di Piazza Fontana, alla metà degli anni ’80 almeno quindicimila sono stati nel nostro Paese gli atti di violenza per motivi politici. Quasi cinque episodi al giorno. Più di 360 morti. Oltre 4000 feriti. Il terrore armato non ha risparmiato niente e nessuno”.

“Non ha risparmiato -ha ricordato Casellati- tanti cittadini onesti e valorosi, diventati un bersaglio dell’eversione per ciò che rappresentavano o per il loro impegno nelle Istituzioni e nella società. Come Aldo Moro. Come Vittorio Bachelet, Guido Galli, Emanuele Tuttobene e Antonino Casu, coraggiosi servitori dello Stato assassinati per la loro instancabile difesa della legalità. Non ha risparmiato donne, uomini e bambini senza colore politico. Travolti dalla furia cieca delle bombe mentre passeggiavano nelle piazze delle nostre città o facevano la fila in banca; mentre erano in viaggio o in stazione attendevano un treno. Non ha risparmiato i tanti italiani, militari o civili, colpiti dal terrorismo internazionale. Come i nostri soldati di Nassirya. Come i tanti soldati di pace caduti sotto il segno del tricolore, martiri di un odio e di una violenza che nessuna matrice ideologica potrà mai giustificare”.

“Le cicatrici di queste ferite sono parte del nostro dna collettivo. È un dolore che non si prescrive e che ci chiede oggi -ha detto – di proseguire con costante determinazione la strada per la verità e la trasparenza. Perché tante sono le pagine ancora da ricostruire e i silenzi fanno spesso più rumore delle bombe”.

E ancora: “Il cammino di verità che abbiamo percorso insieme in questi decenni ci ha reso sicuramente più solidi e forti nell’affrontare i tanti nemici, interni ed esterni, di ieri e di oggi. Siamo riusciti a sconfiggere i nemici di ieri, come il Presidente Mattarella ci ha ricordato, ‘grazie al sacrificio e alla rettitudine di molti e grazie all’unità che il popolo italiano ha saputo esprimere in difesa dei valori più profondi della propria civiltà” ha sottolineato Casellati.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro a via Caetani, nel luogo dove – 43 anni fa – fu ritrovato il corpo senza vita di Aldo Moro. Presenti i presidenti del Senato, Elisabetta Casellati; della Camera, Roberto Fico; la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese; la sindaca di Roma, Virginia Raggi; il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.