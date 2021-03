L’AQUILA – Domenica 21 marzo è la giornata rotariana della salvaguardia ambientale. In questa occasione il Rotary Club L’Aquila ha organizzato un evento sulla piattaforma zoom (id 837 2096 5401 pass. 488278) a partire dalle ore 9:30.

Questo il programma della giornata:

SALUTI:

Dr.ssa MARISA D’ANFREA, presidente Rotary club L’Aquila

Dott. LUIGI GIALLONARDO, Presidente commissione salute e benessere Rotary club L’Aquila

Dott.ssa ROSA PERSIA, presidente commissione tutela materna e infantile Rotary club L’Aquila

1 SESSIONE

Ore 9:45

Prof. MASSIMO CASACCHIA

Il bene acqua in una società affetta da potomania consumistica

Dr.ssa NICOLETTA PROIETTI

Acqua, costituente essenziale per il mantenimento della vita

Discussione

2^ SESSIONE

Prof. MAURIZIO LEOPARDI

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA CITTA’ DELL’AQUILA

Prof. ROBERTO VOLPE

SMALTIMENTO IDRICO DELLA CITTA’ DELL’AQUILA

Prof. CARLO VILLANTE

ACQUA, UNA RISORSA ENERGETICA

3^ SESSIONE

Giornalista FRANCESCO FAGNANI

L’ACQUA NELLA GEOPOLITICA MONDIALE

CONCLUSIONI – Marisa D’Andrea

Modererà i lavori Giorgio Paravano.

Il motto rotariano dedicato all’evento è “abbiamo in testa …un certo ambiente”. Dove le montagne, i fiumi e i mari non sono di plastica. Dove non vengono sprecati energia, acqua e cibo. Dove tutti si impegnano in progetti per difendere la terra. Dove la vita semplice è garanzia di futuro per il pianeta. L’acqua è un bene essenziale e di inestimabile valore anche se spesso viene considerata una risorsa rinnovabile perché ritorna con le piogge e attraverso i fiumi. Ma la quantità di acqua dolce disponibile sul pianeta diminuisce ogni anno anche a causa dell’inquinamento e del riscaldamento globale. Dal settore industriale a quello agricolo si stanno cercando soluzioni per ridurne il consumo e prevenire l’inquinamento. L’evento sarà utile per affrontare il problema sotto diversi aspetti: etico, geopolitico, tecnico. Nell’incontro si confronteranno esperti del settore anche sulla necessità di mettere in atto azioni educative per un uso sempre più responsabile di questa preziosa risorsa.