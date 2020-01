Giornata Internazionale di mobilitazione per la Pace: aderisce anche l’Auser

Auser ha aderito alla Giornata di Mobilitazione internazionale per la Pace “Spegniamo la guerra accendiamo la Pace” contro le guerre e le dittature a fianco dei popoli in lotta per i propri diritti.

“Invito le sedi Auser ad esporre la bandiera della pace il prossimo 25 gennaio – ha dichiarato il presidente nazionale Enzo Costa – e a promuovere o partecipare ad iniziative legate alla campagna nel proprio territorio”.

L’appello alla mobilitazione firmato da un ampio cartello di reti, associazioni, sindacati è consultabile qui: https://www.peacelink.it/pace/a/47212.html