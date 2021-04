L’AQUILA – Una giornata, quella di oggi giovedì 29 aprile, tutta all’Auditorium del Parco per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Comenio” di Scoppito e Tornimparte che, in collaborazione con l’Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, hanno attuato il Progetto “Musica in tutti i sensi”, nell’ambito dell’iniziativa SIAE “Per chi Crea”.

Anche se l’evento è a porte chiuse per il pubblico, a causa delle norme sanitarie in corso, ma soprattutto per la tutela dei giovanissimi protagonisti, il progetto trova il suo momento conclusivo ed è interamente registrato, per poter poi organizzare una presentazione al pubblico, anche attraverso eventuali canali social della scuola.

“Il progetto è partito nel 2019, poi la pandemia lo ha bloccato, ma alunni, docenti ed esperti non hanno mai perso la speranza, hanno saputo rialzarsi e, tra mille difficoltà, è nata un’orchestra” – così dichiara con soddisfazione il Dirigente Scolastico Gilberto Marimpietri.

Il progetto “Musica in tutti i sensi” ha permesso infatti la nascita di un ensemble strumentale e di un gruppo vocale di Istituto, come l’inizio di un cammino di crescita culturale che potrà essere sviluppato, potenziato ed accresciuto negli anni futuri.

I brani musicali sui quali i giovanissimi studenti si sono impegnati sono tutti originali, appositamente pensati per il Progetto, commissionati a due giovani compositori abruzzesi, Riccardo La Chioma e Dario Sciarra. La tematica dei lavori proposti è stata quella legata al rispetto dell’ambiente, alla natura e all’acqua quale bene primario ed essenziale della vita dell’uomo: argomenti che, insieme al favorire l’integrazione, contrastare la dispersione scolastica rafforzando il sentimento di identità e di appartenenza dando, al tempo stesso, uno sguardo all’orizzonte europeo, rientrano anche nel nuovo insegnamento trasversale dell’educazione civica.

Una esperienza performativa che sicuramente i tanti alunni coinvolti ricorderanno come unica e di grande valore.