Gignano, problema delle fognature verso la risoluzione: gestione alla Gsa

L’AQUILA – La nota di Lorenzo Rotellini, consigliere comunale dell’Aquila: “A seguito di una lunga e proficua interlocuzione con gli uffici dell’Urbanistica e della Gran Sasso Acque, che ringrazio, a Gignano si conclude, dopo quarant’anni, la convenzione urbanistica relativa al progetto della ditta soc. coop. “Torri di Casanova”, risalente agli anni ’80. Da oggi il tratto di rete fognaria, nello specifico di Via Marche, Via Umbria, Via Valle d’Aosta, Via Puglia e delle vie limitrofe è stato acquisito al patrimonio comunale e successivamente dato in gestione alla Gran Sasso Acqua e quindi la gestione ordinaria e la manutenzione della rete fognaria sarà in carico al Comune e non più ai cittadini residenti nella zona. Una risposta importante arrivata a seguito di tante sollecitazioni che consentirà ai residenti di non dover più spendere ingenti somme per la manutenzione della rete fognaria.”