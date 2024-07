Giancarlo Giuliani: Da L’Aquila alla London Academy, il Percorso di un Talento Musicale

L’Aquila – La nostra città può vantare un altro talento che ha saputo farsi strada nel panorama internazionale della musica. Giancarlo Giuliani, musicista aquilano, ha raggiunto un traguardo prestigioso con la nomina a Capo del Dipartimento di Musica presso la rinomata London Academy.

Giancarlo Giuliani ha iniziato il suo percorso musicale presso il conservatorio “A. Casella” di L’Aquila, dove ha conseguito il diploma accademico di secondo livello. La sua passione e dedizione per il saxofono lo hanno poi portato a proseguire gli studi presso il conservatorio “Rossini” di Pesaro, dove ha ottenuto il biennio di secondo livello sotto la guida del celebre maestro Federico Mondelci.

Oltre ai suoi studi, Giancarlo Giuliani ha lavorato come collaboratore artistico presso i Solisti Aquilani, contribuendo alla crescita e al successo di questo prestigioso ensemble. Questa esperienza ha ulteriormente arricchito il suo bagaglio professionale, permettendogli di sviluppare competenze preziose sia come musicista che come organizzatore.

Il talento e la determinazione di Giancarlo Giuliani non si sono fermati ai confini nazionali. Prima di trasferirsi definitivamente nel Regno Unito, ha avuto l’opportunità di esibirsi in un ampio panorama internazionale, toccando paesi come la Cina, Malta e altre località europee e internazionali. Successivamente, nel Regno Unito, ha avuto l’occasione di esibirsi in alcune delle più celebri sale da concerto londinesi, come la Cadogan Hall e la Royal Albert Hall. Queste esibizioni hanno consolidato la sua reputazione come sassofonista di talento e gli hanno aperto la strada verso ulteriori successi.

Dopo una rigorosa selezione pubblica per titoli ed esami, Giancarlo Giuliani è stato nominato Capo del Dipartimento di Musica della prestigiosa London Academy. Questa istituzione, da anni classificata tra le top 50 scuole del Regno Unito per i risultati dei GCSE (equivalente dei diplomi italiani), ha riconosciuto in Giancarlo Giuliani le competenze e la visione necessarie per guidare il suo dipartimento musicale verso nuovi successi.

Nel suo nuovo ruolo, Giancarlo Giuliani gestirà un dipartimento composto da 12 docenti di strumento e due docenti di teoria, composizione e tecnologia musicale applicata alle immagini e al suono. La sua esperienza e il suo approccio innovativo promettono di portare nuove energie e prospettive al già rinomato programma musicale della London Academy.

L’intera comunità aquilana non può che essere orgogliosa di questo straordinario risultato, che dimostra come il talento e l’impegno possano davvero aprire le porte a opportunità straordinarie a livello internazionale.

Auguriamo a Giancarlo Giuliani un futuro ancora più brillante e pieno di successi.