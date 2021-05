Le attività dello Studio Biblico Aquilano per l’A.A. 2020-2021, sono arrivate all’ultimo evento in programma per il 27 maggio 2021, sul tema, “Cosa farete quando verrà la fine? (Ger. 5,31) ‘Geremia e il dramma della libertà”, che sarà tenuto a partire dalle 18:30 dal Prof. Salvatore Maurizio SESSA mdm, Docente a Roma presso l’Istituto di Teologia della Vita Consacrata Claretianum e all’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare.

In questo anno, segnato dai disagi per la pandemia da covid-19, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose ‘Fides et Ratio’ di L’Aquila (ISSR), si è impegnato nel permettere che il ciclo di conferenze sul tema: ‘Geremia’: attraversare la catastrofe, potesse raggiungere, attraverso la diretta dai canali Ufficiali dell’ISSR, il più vasto numero di persone interessate a questa tematica biblica, raggiungendo in alcune serata più di cinquemila visualizzazioni.

Le serate di studio e di approfondimento biblico, sono state sempre introdotte da don Luigi Maria Epicoco, Direttore dell’ISSR di L’Aquila.