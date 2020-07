L’AQUILA – Sta suscitando preoccupazione la morte di un gatto ad Arezzo risultato positivo al Lyssavirus, un virus molto raro riscontrato una sola volta nei pipistrelli nel 2002. Non ne è stata mai confermata, però, la capacità di infettare. “Finora, non ci sono elementi che possono far pensare alla capacità di trasmissione sull’uomo, dice a Laquilablog il Dott.Giuliano Galasso del Centro Veterinario Gran Sasso dell’Aquila, ma alcuni improvvisi comportamenti del gatto, vanno osservati.