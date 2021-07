Il Tar Abruzzo ha ripercorso la vicenda.

“Dette opere – si legge nella decisione – furono assegnate in proprietà alla ricorrente per l’esercizio delle attività statutarie di assistenza spirituale, morale e materiale alla persona, con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa stipulato il 5.4.2010 dal Comune, dalla Onlus Fraterna Tau, dall’editore del quotidiano “Il Centro” e dal Dipartimento della Protezione civile, che ne prevedeva la rimozione a cura della Onlus “entro 36 mesi dalla sottoscrizione, salvo proroga da accordarsi se concomitante con lo stato di emergenza o di non disponibilità della precedente sede di via dei Giardini”.

I ricorrenti, difesi dall’avvocato Fausto Corti, eccepivano due questioni. La “violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001; carenza assoluta di potere; eccesso di potere per irrazionalità manifesta; l’ordinanza sarebbe stata assunta in carenza di potere, in quanto il provvedimento gravato presuppone la scadenza del termine di un comodato gratuito stipulato dal Comune e dalla Onlus in posizione paritetica, con la conseguenza che il Comune avrebbe dovuto agire, non d’autorità, ma per ottenere l’adempimento del contratto davanti al giudice ordinario, secondo le norme di diritto comune”.

Secondo motivo del ricorso era invece l’ “eccesso di potere per carenza dei presupposti il provvedimento sarebbe errato nella parte in cui ha ritenuto spirato il termine del Protocollo di Intesa del 5 aprile 2010 per decorso del termine di trentasei mesi, scaduto il quale la Onlus si era obbligata a riconsegnare al Comune il terreno nello stato di fatto originario, previa rimozione delle strutture prefabbricate, in quanto era espressamente previsto che tale termine fosse prorogabile (di fatto fu prorogato in quanto l’ordinanza è sopravvenuta decorsi sette anni dalla sua scadenza) e comunque non operantenel caso di indisponibilità – tutt’ora permanente – della precedente sede della Fraterna Tau.”