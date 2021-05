SULMONA – “Come sempre accade all’ombra del Morrone anche nel caso dei fratelli Spada, da ieri reclusi nel carcere di piazzale vittime del dovere, gli uomini alle dipendenze della Direzione e al comando del Dirigente penitenziario Sarah Brunetti sapranno come gestire al meglio una tipologia di detenuti del genere”.

Mauro Nardella componente della segreteria Regionale UIL Pubblica Amministrazione e della CST Adriatica Gran Sasso che aggiunge: “Il tutto malgrado la gravissima carenza di organico stia falcidiando le aspettative di vedere il lavoro prodotto da tutti gli operatori penitenziari di stanza al carcere ovidiano compensato dall’assicurazione di quei diritti soggettivi, quali ferie e turni più sopportabili, che troppo spesso ultimamente mancano all’appello. Comunque sia se è stata scelta la struttura peligna per ospitare questi arrestati un motivo ci deve pure essere”.

Per Nardella “Quello che ci sorge come domanda è cosa ne sarebbe del super penitenziario di Sulmona senza il tribunale cittadino?

Senza quel tribunale cioè che, stante il baratro amministrativo nel quale è ricaduto l’Istituto di pena peligno e proprio in funzione della carenza di poliziotti penitenziari, di educatori e degli altri addetti del comparto Funzioni Centrali e che lo sta relegando a istituzione menomata, rappresenta una sorta di ” stampella” in grado di reggerne quel poco di stabilità che ne resta?”

Nardella conclude: “Spero tanto che i tanti politici e governanti chiamati a svolgere il ruolo di “medici” del sistema trovino la cura giusta per non fare “affossare” la Giustizia e con essa un intero territorio. L’auspicio quindi è che i rappresentanti del Parlamento si impegnino mantenendo il tribunale aperto a non togliere quella stampella che, in caso contrario, non oserei immaginare cosa arrecherebbe come conseguenza”.