FOSSA – Riceviamo dal Comune di Fossa e pubblichiamo.

Fossa, aggiudicati i lavori di messa in sicurezza della montagna. Sono stati aggiudicati dall’amministrazione comunale di Fossa i lavori del primo stralcio per la messa in sicurezza del Monte Circolo, sovrastante il borgo di Fossa, a seguito del dissesto verificatosi in occasione del sisma 2009.

“Questo primo intervento, di importo pari a 140 mila euro, consente di realizzare opere che garantiscono la percorribilità in sicurezza delle vie di accesso al centro storico, soprattutto per i mezzi e le maestranze impiegati nei cantieri della ricostruzione” – afferma il sindaco Fabrizio Boccabella – “Inizialmente erano stati previsti fondi complessivi pari a 2,5 milioni di euro, non sufficienti, che a seguito di un successivo studio di fattibilità affidato nel 2018, ed approvato dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione nel 2020, sono stati rimodulati a 4,4 milioni di euro, con intervento suddiviso in stralci funzionali.

Queste risorse sono certe, essendo state già stanziate nel bilancio comunale – conclude Fabrizio Boccabella – per questa importante opera pubblica che si aggiunge ai lavori di messa in scurezza di altre parti di montagna già realizzati per complessivi 2,5 milioni di euro: tutte opere necessarie per il nostro territorio, come noto ad alto rischio di dissesto idro-geologico .”