PESCARA – Il giorno 15 novembre 2021 si è costituito a Pescara CENFOP ABRUZZO, il Coordinamento degli Enti regionali di Formazione e Orientamento Professionale della Regione Abruzzo e associazione di categoria rappresentativa e firmataria del CCNL di settore. I soci attuali, e i relativi organi direttivi eletti, sono rappresentativi del sistema regionale della formazione professionale e rappresentano tutte le 4 province:

1. AFOR Srl – Vasto e San Salvo

2. ANAPIA Abruzzo – L’Aquila

3. CENTRO di FORMAZIONE OPPORTUNITY – Sulmona

4. CONSORFORM Scarl – Teramo e Pescara

5. CONSORZIO PMI Alto Sangro – Castel di Sangro

6. CONSORZIO UP – Silvi

7. EUROCONSULENZE Srl – Perano

8. EVENTITALIA Scarl -Teramo

9. FOCUS Srl Impresa Sociale – Pescara.

10. ISTITUTO MECENATE Srl – Pescara

11. LO STUDIO FORMAZIONE Srl – Magliano dei Marsi e Avezzano

12. P.D. Formazione – Roseto degli Abruzzi

13. PMI SERVICES SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. – San Salvo

14. SCM Servizi Srl – Lanciano

15. SINERGIE Education Srl – Pescara

A comporre il Consiglio direttivo per il primo triennio sono stati eletti i seguenti: Nazareno Padovani (Presidente), Linda Zampacorta (Vice Presidente), Elisa Antonioni, Raffaella Chiavaroli, Francesca Davini, Fabrizio Evangelista, Ivan Di Biase, Matteo Marchetti, Marco Palumbi.

L’obiettivo dell’associazione è di rappresentare il settore della formazione e dell’orientamento professionale in Abruzzo e di interagire con le istituzioni Regionali al fine di creare le migliori condizioni per attuare misure che supportino la crescita del territorio e che permettano una programmazione coerente con le richieste del mercato del lavoro, sia rispetto alla programmazione tradizionale che rispetto agli importanti scenari derivanti dal PNRR. Per raggiungere tale obiettivo il CENFOP Abruzzo farà un’importante opera di ampliamento della propria compagine associativa e saranno promosse anche azioni congiunte ad altre associazioni di settore.

L’intento finale è, quindi, quello di dialogare con tutti gli attori regionali per potenziare i risultati delle risorse pubbliche sia del FSE, Fondo Sociale Europeo, che di altre misure disponibili per la crescita e la ripresa dell’Abruzzo